Stasera in tv: "Misure straordinarie" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 21 dicembre 2017

Rai 3 stasera propone "Misure straordinarie", film drammatico del 2010 diretto da Tom Vaughan e interpretato da Harrison Ford, Brendan Fraser e Keri Russell.





Cast e personaggi

Harrison Ford: Dott. Robert Stonehill

Brendan Fraser: John Crowley

Keri Russell: Aileen Crowley

Meredith Droeger: Megan Crowley

Diego Velazquez: Patrick Crowley

Sam Hall: John Jr. Crowley

Jared Harris: Dott. Kent Webber

Patrick Bauchau: CEO Erich Loring

Courtney B. Vance: Marcus Temple

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Dott. Robert Stonehill

Vittorio De Angelis: John Crowley

Georgia Lepore: Aileen Crowely

Agnese Marteddu: Megan Crowely

Tito Marteddu: Patrick Crowely

Ruggero Valli: John Jr. Crowely

Roberto Chevalier: Dott. Kent Webber





La trama

John Crowley (Brendan Fraser), grazie anche all’amorevole supporto della moglie Aileen (Keri Russell) sembra ormai lanciato verso una promettente carriera, ma l’improvvisa scoperta che i suoi due bambini, di nove e sette anni, sono affetti da una rarissima e incurabile malattia genetica, spinge l’uomo a lanciarsi anima e corpo in un progetto per salvare la vita dei figli, abbandonando ogni prospettiva di carriera coltivata sino ad allora, per vagliare le possibilità di una costosa cura sperimentale.

L’idea è quella di supportare il Dr. Robert Stonehill (Harrison Ford) l’unico che sembra aver sviluppato una cura senza però avere i mezzi per testarla, cura per quello che è conosciuto come "Malattia di Pompe", patologia degenerativa e debilitante che colpisce il tessuto muscolare e il sistema nervoso. Stonehill è un brillante ricercatore dai metodi poco ortodossi e per nulla in sintonia con le rigide linee-guida delle case farmaceutiche, e quindi colpito dall’ostracismo di gran parte della comunità scientifica.

Crowley applicherà le sue capacità organizzative per costruire intorno a Stonehill un’infrastruttura capace di supportare sino in fondo la sua ricerca, una vera e propria azienda biotecnologica, che si scontrerà ben presto non solo con le potenti lobby farmaceutiche, ma anche con il sistema sanitario nazionale.





Il nostro commento

Il regista Tom Vaughan, all’attivo un corposo curriculum televisivo a base di serie tv e film televisivi, adatta per il grande schermo una storia vera e il libro "The Cure" della giornalista Geeta Anand. Sulla scia di film come L’olio di Lorenzo, Vaughan cerca di spiegare quale immani difficoltà affrontano quotidianamente le famiglie che si trovano a lottare con delle malattie praticamente ignorate dalla grandi aziende farmaceutiche.

Misure straordinarie ha un’evidente impostazione televisiva, non per niente oltre al regista, tra i produttori c’è la neonata divisione cinematografica del prestigioso network statunitense CBS. L’argomento viene affrontato con la massima serietà e accuratezza, e i due protagonisti, Brendan Fraser e Harrison Ford, si impegnano nel rendere la tematica il più metabolizzabile possibile, vista l’importanza del tema trattato e i numerosi riferimenti non solo scientifico-clinici, ma anche burocratici che la Crowley e Stonehill hanno realmente affrontato.





Curiosità



Il film si basa su un articolo pubblicato dal Wall Street Journal e sul successivo libro "The Cure" scritto da Geeta Anand giornalista del Walls Street Journal.



La Malattia di Pompe, la patologia di cui si parla nel film, è una malattia neuromuscolare rara, caratterizzata da un difetto del metabolismo del glicogeno il quale si accumula in modo anomalo nei tessuti, danneggiandoli e causando un lento e progressivo indebolimento della muscolatura.



P.J. Byrne, che interpreta il dottor Preston, ha una cugina nella vita reale che ha avuto in cura i figli dei Crowley presso l'Ospedale Universitario di San Peter nel New Jersey.



Anche se le scene sono state girate intorno all'area di Portland, una parte significativa del film è ambientata a Seattle, dove Brendan Fraser ha studiato recitazione presso il Cornish College of Arts e dove risiedono entrambi i suoi genitori.



Il film costato 31 mlioni di dollari ne ha incassati enl mondo circa 15.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore italiano Andrea Guerra (La ricerca della felicità), tra le collaborazioni internazionali di Guerra ricordiamo anche musiche per il dramma Hotel Rwanda, il musical Nine e il romance Letters to Juliet.

La colonna sonora include anche i brani "Truckin'" dei Grateful Dead, "The Weight" di The Band, "Funk #49" di The James Gang, "Change the World" di Eric Clapton e "Hush" dei Deep Purple.



