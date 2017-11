Daddy's Home 2: nuovo trailer italiano del sequel con Mark Wahlberg e Will Ferrell

Di Pietro Ferraro martedì 21 novembre 2017

Daddy's Home 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia nei cinema italiani dal 6 dicembre 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Daddy's Home, il sequel comedy con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson e John Lithgow in arrivo nei cinema italiani il 6 dicembre.

Sean Anders dirige da una sceneggiatura che ha scritto con John Morris, suo partner di scrittura anche per Daddy's Home, Come ammazzare il capo 2, Scemo & + scemo 2 e Come ti spaccio la famiglia.

A seguire trovate anche una nuova locandina uffiicale del film prodotto da Will Ferrell e Adam McKay per la Gary Sanchez Productions.





Daddy's Home 2: trailer italiano e locandine del sequel con Mark Wahlberg e Will Ferrell

20th Century fox ha reso disponibile un trailer italiano di Daddy's Home 2 che vi proponiamo insieme a tre nuove locandine ufficiali del film che debutterà nei cinema italiani il 6 dicembre 2017.

Daddy's Home 2 segna la terza collaboraizone di Mark Wahlberg e Will Ferrell dopo l'originale Daddy's Home e I poliziotti di riserva (The Other Guys).

Il cast è completato da Linda Cardellini, Scarlett Estevez e Owen Vaccaro. Sean Anders dirige Daddy's Home 2 da una sceneggiatura che ha scritto con John Morris. Will Ferrell e Adam McKay producono con la loro società Gary Sanchez Productions.





Daddy's Home 2: primo trailer del sequel con Mark Wahlberg e Will Ferrell

Paramount Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Daddy's Home 2, il sequel della comedy campione d'incassi Daddy's Home del 2015. Per questo sequel tornano Will Ferrell come Brad Whitaker e Mark Wahlberg come Dusty Mayron, insieme a Linda Cardellini come Sara e Scarlett Estevez e Owen Vaccaro come i ragazzi Megan e Dylan. Questo sequel porta a bordo anche due nuovi membri del cast: Mel Gibson e John Lithgow che interpretano i padri di Dusty e Brad.

Daddy's Home 2 segna la terza collaboraizone di Mark Wahlberg e Will Ferrell dopo l'originale Daddy's Home e I poliziotti di riserva (The Other Guys). I poliziotti di riserva ha incassato 119,2 milioni di dollari a livello nazionale, ma solo 51,1 milioni di dollari in tutto il mondo, per un totale di 170,4 milioni di dollari da un budget di 100 milioni di dollari. Daddy's Home è stato uno dei più grandi successi a sorpresa del 2015, portando in cassa 150,3 milioni a livello nazionale e 242,7 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget non divulgato.

Sean Anders dirige Daddy's Home 2 da una sceneggiatura che ha scritto con John Morris, suo partner di scrittura anche per Daddy's Home, Come ammazzare il capo 2, Scemo & + scemo 2, Come ti spaccio la famiglia, I pinguini di Mr. Popper, un tuffo nel passato, Lei è troppo per me e Sex Movie in 4D. Will Ferrell e il suo partner di produzione Adam McKay producono Daddy's Home 2 attraverso la loro società Gary Sanchez Productions.

Paramount ha fissato una data di uscita di Daddy's Home 2 al 10 novembre 2017.