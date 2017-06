Film 2018-2019: Diane Kruger per Rober Zemeckis - Ben Kingsley nazista per Operation Finale

Di Federico Boni sabato 17 giugno 2017

Diane Kruger affiancherà Steve Carell nel nuovo film di Rober Zemeckis, mentre Ben Kingsley sarà il nazista Adolf Eichmann in Operation Finale.

nuovo film Robert Zemeckis: Diane Kruger affiancherà Steve Carell nel nuovo film di Rober Zemeckis, tratto dal doc Marwencol di Jeff Malmberg, uscito nel 2010. A completare il cast Leslie Mann, Janelle Monae ed Eiza Gonzalez. Protagonista Mark Hogencamp, uomo che a seguito di una rissa contro cinque uomini subì danni cerebrali permanenti, perdendo completamente la memoria. Quando il suo mondo è stato rubato, Mark ha iniziato a costruirselo da solo, dando vita ad un diorama in scala 1:6 che rappresentasse l'Universo che gli stava attorno, costruendo una città immaginaria in Belgio (Marwencol), con il cortile di casa popolato dai soldatini della Seconda guerra Mondiale mescolati a bambole Barbie. Diane Kruger sarà Deja Thoris, "La strega belga di Marwen". Zemeckis ha co-scritto la sceneggiatura con Caroline Thompson.

- Operation Finale: Ben Kingsley sarà il nazista Adolf Eichmann in Operation Finale, film MGM. Il premio Oscar andrà ad affiancare Oscar Isaac, protagonista negli abiti di Peter Malkin, membro del Mossad che rintracciò il criminale di guerra negli anni '60, in Argentina. A dirigere la pellicola Chris Weitz, con Matthew Orton alla sceneggiatura. Eichmann è stato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista. Fu lui ad organizzare il traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei ai vari campi di concentramento. Una volta catturato, venne processato e condannato a morte in Israele per genocidio e crimini contro l'umanità.

- All the Money in the World: Timothy Hutton affiancherà Michelle Williams, Kevin Spacey, Mark Wahlberg e Charlie Plummer nel nuovo film di Ridley Scott, All the Money in the World, da girare anche in Italia. Al centro della trama il celebre rapimento avvenuto nel 1973 ai danni di John Paul Getty III, nipote del petroliere miliardario Jean Paul Getty, fondatore della compagnia statunitense Getty Oil. Hutton sarà l'avvocato del nonno del ragazzo, poco convinto del pagamento del riscatto. Riprese dietro l'angolo.