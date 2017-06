Stasera in tv: "Cowboy" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 18 giugno 2017

Rete 4 stasera propone "Cowboy", film western del 1958 diretto da Delmer Daves e interpretato da Glenn Ford, Jack Lemmon, Anna Kashfi e Brian Donlevy.





Cast e personaggi

Glenn Ford: Tom Reece

Jack Lemmon: Frank Harris

Anna Kashfi: Maria Vidal / Arriega

Brian Donlevy: Doc Bender

Dick York: Charlie

Víctor Manuel Mendoza: Paco Mendoza, Ramrod

Richard Jaeckel: Paul Curtis

King Donovan: Joe Capper

Vaughn Taylor: signor Fowler

Donald Randolph: Senor Vidal, padre di Maria

James Westerfield: Mike Adams

Eugene Iglesias: Don Manuel Arriega

Frank De Kova: Alcaide

Doppiatori italiani

Giulio Panicali: Tom Reece

Giuseppe Rinaldi: Frank Harris

Maria Pia Di Meo: Maria Vidal

Emilio Cigoli: Doc Bender

Gianfranco Bellini: Charlie

Renato Turi: Paco Mendoza, Ramrod

Massimo Turci: Paul Curtis

Bruno Persa: Joe Capper

Manlio Busoni: signor Fowler

Mario Pisu: Senor Vidal, padre di Maria

Giorgio Capecchi: Mike Adams

Pino Locchi: Don Manuel Arriega

Luigi Pavese: giocatore di poker





La trama

Frank Harris (Jack Lemmon) è l'impiegato di un hotel di Chicago che sogna di fare il cowboy e si è innamorato di Maria (Anna Kashfi), figlia di un'ospite dell'albergo, l''allevatore messicano di bestiame Señor Vidal (Donald Randolph) che però non vede di buon occhio lo spasimante della figlia.

Per rivedere Maria, che nel frattempo ha lasciato l'hotel con il padre, Harris convince il mandriano Tom Reece (Glenn Ford) a portarlo con lui in Messico, dove Reece deve condurre la mandria al ranch di Vidal. Harris proverà così in prima persona che la vita del cowboy è molto più dura e fisicamente ardua di quel che credeva.





Curiosità



Il film ha ricevuto una candidatura all'Oscar per il miglior montaggio.



La sceneggiatura è basata sul libro di memorie di Frank Harris "My Reminiscences as a Cowboy".



La sequenza dei titoli di testa animati è stata realizzata da Saul Bass, designer e pubblicitario passato alla storia per le celeberrime sequenze dei titoli di testa di alcuni classici cinematografici come Psycho, L'uomo dal braccio d'oro e La donna che visse due volte.



Nonostante siano considerati un'icona statunitense, i cowboys discendono da una tradizione ispanica, che si originò dagli stati centrali del Messico, Jalisco e Michoacan, dove il tipico cowboy messicano era conosciuto con il nome di "charro".







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di George Duning (Quel treno per Yuma, Il mondo di Suzie Wong) cinque volte candidato al Premio Oscar.

La colonna sonora di Duning utilizza temi provenienti da tradizionali melodie popolari western e messicane.



Il trombettista nella taverna è Raphaël Mendez, che negli anni '50 è stato considerato da molti musicisti professionisti come uno dei migliori trombettisti del mondo, se non il migliore in assoluto.



TRACK LISTINGS

1. Main Title: Cowboy Overture

2. Lovely Maria and Cowboy Hangover

3. Move 'Em Out and Ride 'Em, Cowboy

4. A Cowboy's Life And Death

5. The Trail To Mexico

6. Hacienda Arrival

7. Song Of The Cowboy

8. Fiesta and The Bull Ring

9. Mission Meeting

10. El Gitano - Trumpet solo by Rafael Mendez with percussion

11. The Trek Back

12. The New Boss and End Title