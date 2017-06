Box Office Usa, esordio da 53.5 milioni di dollari per Cars 3 - fa boom il biopic su Tupac Shakur

Di Federico Boni domenica 18 giugno 2017

Wonder Woman cede lo scettro a Cars 3.

Accolto tiepidamente dalla stampa americana, Cars 3 ha fatto suo il primato al botteghino americano ma senza strafare. Anzi. 53.5 milioni di dollari all'esordio per la pellicola Pixar, contro i 66 del 2° capitolo e i 60 del primo. Si tratta del 4° peggior debutto per un film Pixar dopo Toy Story (27 nel 1995), Il viaggio di Arlo (40 milioni nel 2015) e Ratatouille (47 nel 2007).

Sconfitto, ma eccellente nella tenuta, Wonder Woman, arrivato ai 274,601,730 dollari americani. Cadrà il muro dei 300 casalinghi. Worldwide, la pellicola DC ha toccato quota 572 milioni di dollari. Splendido esordio in 3° posizione per All Eyez On Me della Lionsgate, biopic su Tupac Shakur partito con 27 milioni di dollari in 72 ore e una media per sala di 10,947 dollari. La migliore della top10 dopo Cars 3. Calo pesante e solo 57 milioni in tasca per La Mummia della Universal, ad oggi salvata dai mercati esteri (296 worldwide), con Capitan Mutanda deludente a quota 58 milioni e Pirati dei Caraibi 5 di gran lunga peggior capitolo del franchise dal punto di vista degli incassi statunitensi (150 milioni), ma anche in questo caso aiutato dal resto del mondo (il 76.9% del totale, pari a 650 milioni di dollari). Esordio con 11 milioni e mezzo per 47 metri, più che accettabile vista la media superiore ai 5000 dollari, e da 8 milioni per Rough Night, costatone poco più del doppio. Chiusura di chart con i 375 milioni di Guardiani della Galassia 2 (844 in tutto il mondo) e gli 11 di It Comes At Night. Saluta tutti Baywatch, con appena 55 milioni (120 worldwide) e un futuro a questo punto tutt'altro che certo, mentre delude assai The Book of Henry di Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, distrutto dalla critica e debuttante con un milione e mezzo appena.

Weekend a senso unico, il prossimo, grazie all'uscita monster di Transformers 5, chiamato a far meglio dei 100,038,390 dollari al debutto di Transformers: Age of Extinction, uscito nel 2014.