Star Wars: nuova statua Sideshow di Luke Skywalker in "L'impero colpisce ancora"

Di Pietro Ferraro domenica 18 giugno 2017

Sideshow annuncia una nuova statua di Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker in "Star Wars: L'impero colpisce ancora".

Sideshow Collectibles aggiunge un'altra opera d'arte alla sua serie di statue dedicate a Star Wars con una nuova "Luke Skywalker Premium Format Figure".

Star Wars 7: nuova action figure Hot Toys di Luke Skywalker / Mark Hamill Il Luke Skywalker di Mark Hamill in un nuova action-doll ispirata al blockbuster "Star Wars: Il risveglio della Forza".

Dopo aver intrapreso la via delle Forza su Dagobah, Luke Skywalker torna a Bespin per affrontare la sua nemesi e scoprire il suo destino. Basato sull'aspetto del personaggio in Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora, la nuova figure di Luke Skywalker cattura nel dettaglio volto e abito dell'attore Mark Hamill.

Alta circa 50cm la figure propone Luke che si prepara ad affrontare il destino su una base ispirata a Cloud City e al suo famoso duello con Darth Vader. La statua dispone di un dettagliato costume in tessuto che replica fino all'ultima cucitura l'abito di scena di Mark Hamill.

Il commento di Esther Skandunas che ha lavorato sul costume della figure.

Lavorare su questo pezzo è stata una sfida divertente e coinvolgente. Il costume di Luke è molto dettagliato. In quanto tale abbiamo lavorato con abbondanti quantità di materiale di riferimento per assicurare che tutto fosse quanto più preciso possibile, fino al corretto posizionamento delle tasche. Il costume e la sua colorazione aggiungono del dinamismo extra alla statua che cattura la pienezza della storia di Luke Skywalker nell'Episodio V.

La figure impugna anche l'iconica spada laser blu illuminata a LED, con Luke che si prepara a difendersi dai pericoli di Bespin. Gli accessori includono una cintura che viene fornita con una pistola completa di custodia, una mano destra alternativa per impugnare la pistola blaster, e l'elsa di una spada laser da appendere alla cintura per ulteriori opzioni di visualizzazione.

Il commento di Mike Tolentino, project manager di questo nuovo progetto Sideshow.

Questa statua cattura un momento cruciale nel tempo di Luke su Bespin. Quando appare con la spada laser in mano, sembra pronto a scoprire il suo destino nella sua lotta contro Darth Vader. Con l'esclusivo blaster in mano, Luke approda su Bespin e si mette in cerca di Leia e Han.

La nuova statua di Luke è stato progettata per complementarsi con le nuove statue "Premium Format" di Han Solo e Chewbacca. Trovate la "Luke Skywalker Premium Format Figure" sul sito Sideshow.