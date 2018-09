Stasera in tv "A spasso nel bosco" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 29 settembre 2018

Rai 1 stasera propone A spasso nel bosco (A Walk in the Woods), film commedia biografica del 2015 diretto da Ken Kwapis e interpretato da Robert Redford, Nick Nolte e Emma Thompson.





Cast e personaggi

Robert Redford: Bill Bryson

Nick Nolte: Stephen Katz

Emma Thompson: Catherine Bryson

Nick Offerman: REI Dave

Kristen Schaal: Mary Ellen

Mary Steenburgen: Jeannie

Doppiatori italiani

Luigi La Monica: Bill Bryson

Paolo Buglioni: Stephen Katz

Emanuela Rossi: Catherine Bryson





La trama

Il popolare scrittore e viaggiatore Bill Bryson (Robert Redford), invece di andare in pensione a godersi la sua amorevole e bella moglie (Emma Thompson) e la sua felice e numerosa famiglia decide di affrontare un'ultima sfida, un'escursione sui monti Appalachi, oltre 2.400 km di spettacolare natura selvaggia, ostile e incontaminata dalla Georgia al Maine. La pace e la tranquillità che spera di trovare però saranno vanificate una volta che accetta di essere accompagnato dalla sola persona che riesce a trovare disposta ad unirsi a lui per questa escursione, il suo ex amico Stephen Katz (Nick Nolte), un donnaiolo caduto in disgrazia che dopo una vita basata sul suo fascino e il suo ingegno che lo hanno sempre tenuto un passo avanti rispetto alla legge, vede il viaggio come un modo per sfuggire ad alcuni creditori. Il guaio è che i due hanno una definizione completamente diversa della parola "avventura" e ora stanno per scoprire che è quando ci si spinge al limite che inizia il vero divertimento.





Curiosità



Il film è l'adattamento cinematografico del diario "Una passeggiata nei boschi" scritto nel 1998 dal giornalista e scrittore Bill Bryson, in cui narra umoristicamente la sua avventura con l'amico Stephen Katz, mentre attraversa uno dei sentieri escursionistici più celebri del mondo, il sentiero degli Appalachi, lungo circa 3510 chilometri. Il sentiero passa attraverso 14 stati e viene mantenuto da volontari e dalla Appalachian Trail Conservancy.



Il libro "Una passeggiata nei boschi" è stato opzionato nel 1998 come progetto per la squadra Robert Redford e Paul Newman insieme per la terza volta. Tuttavia anni di ostacoli incontrati dal film e la salute semrpe più precaria di Newman prima della sua morte nel 2008 hanno concluso la potenziale reunion tra Redford e Newman. Newman era destinato al ruolo di Nick Nolte.



Robert Redford e Nick Nolte avevano entrambi 70 anni quando il film è stato girato. Bryson e Katz avevano entrambi 44 anni l'estate che affrontarono il sentiero degli Appalachi.



Nel libro i due escursionisti sentono un rumore al di fuori della loro tenda. Non hanno mai confermato che si trattasse di un orso.



Il cast del film include tre Premi Oscar: Robert Redford, Emma Thompson e Mary Steenburgen e un candidato all'Oscar: Nick Nolte.



Quesot film segna la seconda collaborazione di Nick Nolte e Robert Redford. In precedenza i due avevavo recitato insieme nel thriller La regola del silenzio - The Company You Keep (2012).



Richard Linklater e Larry Charles sono stati candidati alla regia del film.



Il film costato 8 milioni di dolalri ne ha incassati nel mondo circa 36.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del chitarrista e cantautore americano Nathan Larson (Soffocare, Margin Call, Silent House).

(Soffocare, Margin Call, Silent House).

La colonna sonora include brani di Blake Mills, Lord Huron, Dwight Yoakam e Tim Grimm.



TRACK LISTINGS:

1. Mud - Nathan Larson

2. Dead End Street - Blake Mills

3. The Birds Are Singing At Night - Lord Huron

4. Tickin' Bomb - Shovels & Rope

5. Crop Comes In - Chatham County Line

6. The Lake - Tim Grimm

7. Ends Of The Earth - Lord Huron

8. I Don't Care (Just As Long As You Love Me) - Dwight Yoakam

9. Kissed Me Like Thunder - Friends Of Lola

10. Brother (Last Ride) - Lord Huron

11. Think That You Might Be Wrong - Great Lake Swimmers

12. So Many Stars - Nathan Larson

13. The Ghost On The Shore - Lord Huron

14. She Lit A Fire - Lord Huron