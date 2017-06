Stasera in tv: "I sogni segreti di Walter Mitty" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 19 giugno 2017

Rai 3 stasera propone I sogni segreti di Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty), commedia fantastica del 2013 diretta da Ben Stiller e interpretata da Ben Stiller, Kristen Wiig e Sean Penn.





Cast e personaggi

Ben Stiller: Walter Mitty

Kristen Wiig: Cheryl Melhoff

Adam Scott: Ted Hendricks

Sean Penn: Sean O'Connell

Shirley MacLaine: Edna Mitty

Kathryn Hahn: Odessa Mitty

Adrian Martinez: Hernando

Jonathan C. Daly: Tim Naughton

Patton Oswalt: Todd Maher

Ólafur Darri Ólafsson: pilota elicottero

Paul Fitzgerald: Don Proctor

Marcus Antturi: Rich Melhoff

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Walter Mitty

Giuppy Izzo: Cheryl Melhoff

Niseem Onorato: Ted Hendricks

Massimo Rossi: Sean O'Connell

Rita Savagnone: Edna Mitty

Ilaria Latini: Odessa Mitty

Alessandro Budroni: Hernando

Francesco De Francesco: Tim Naughton

Luigi Ferraro: Todd Maher

Roberto Draghetti: pilota elicottero

Francesco Venditti: Don Proctor

Gabriele Caprio: Rich Melhoff





Trama e recensione

Walter Mitty (Stiller) è un sognatore moderno, un comune photo editor di una rivista, che spezza la sua noiosa esistenza sognando regolarmente ad occhi aperti un mondo fantastico reso elettrizzante da audaci eroismi, appassionate storie d’amore e costanti vittorie sul pericolo. Ma quando Mitty e la sua collega, di cui è segretamente innamorato (Kristen Wiig), sono in procinto di perdere il lavoro, Walter deve fare l’inimmaginabile: prendere il destino nelle sue mani imbarcandosi in un viaggio intorno al mondo più straordinario di qualsiasi cosa egli avrebbe mai

potuto immaginare.

Curiosità



Secondo film tratto dal racconto "The Secret Life of Walter Mitty" scritto da James Thurber nel 1939, il film è un remake del film del 1947 Sogni proibiti, prodotto da Samuel Goldwyn (padre di Samuel Goldwyn Jr.) e diretto da Norman Z. McLeod. Anche La commedia italiana Sogni mostruosamente proibiti del 1982 diretta da Neri Parenti e con protagonista Paolo Villaggio è liberamente ispirata al racconto di Thurber.



Tutte le scene della Groenlandia sono state girate in Islanda.



"LIFE" era una rivista americana di fotogiornalismo. È stata pubblicata settimanalmente dal 1936 al 1972, come speciale intermittente dal 1972 al 1978 e mensilmente dal 1978 al 2000. Dal 2004 al 2007 è diventato un supplemento settimanale pubblicato da Time Inc. All'apice del suo successo editoriale la testata occupava cinque piani dell'edificio "Time & Life" a Midtown Manhattan.



Dal 2014 "Papa John's" non ha ristoranti in Islanda. Una panetteria nella città dell'isola occidentale di Borgarnes è stata convertita in un locale "Papa John's" per il film.



Rodney Mullen, che esegue la scena dello skateboard nel parco, è un campione del mondo di freestyle e ha fatto parte della "Bones Brigade" negli anni '80.



Jim Carrey, Owen Wilson, Mike Myers e Sacha Baron Cohen sono stati tutti considerati per il ruolo di Walter Mitty.



Nel gennaio 2014 una copia del film è trapelata sul web con la didascalia "Proprietà di Fox" in alto e "'Ellen Degeneres' 26/11/13" in basso. La società di produzione della Degeneres è stata costretta a rilasciare una dichiarazione in merito alla questione.



Il produttore Samuel Goldwyn Jr., figlio di Samuel Goldwyn produttore di Sogni proibiti (1947), ebbe l'idea di fare un remake nel 1994, con Jim Carrey in mente come protagonista. Goldwyn scelse New Line Cinema, che aveva avuto un rapporto di lavoro positivo con Carrey. Lo studio acquisì i diritti nel 1995 con la clausola che la società di Samuel Goldwyn sarebbe stata coinvolta nelle decisioni creative. Babaloo Mandel e Lowell Ganz scrissero una prima bozza della sceneggiatura nel luglio 1997. Ron Howard entrò in trattative per dirigere lo stesso mese, oltre a coprire compiti di produttore con Brian Grazer e la Imagine Entertainment. Howard, Grazer e Imagine Entertainment hanno poi abbandonato il progetto a favore di Edtv (1999), lasciando il progetto "Mitty" bloccato per anni in fase di sviluppo.



Nell'aprile 2010, Sacha Baron Cohen venne scelto per il ruolo principale. Più tardi quel mese, Steve Conrad è stato assunto per scrivere la sceneggiatura, con Gore Verbinski annunciato come regista nel giugno 2010. Nell'aprile del 2011, è stato annunciato che Ben Stiller aveva preso il ruolo principale. Nel luglio 2011, è stato annunciato che l'attore avrebbe anche diretto il film dopo l'abbandono di Verbinski in favore di The Lone Ranger (2013).



I registi Steven Spielberg, Ron Howard e Mark Waters hanno tutti considerato di girare questo remake.



Shirley MacLaine è apparso sulla copertina della rivista "Life" quattro volte. La prima volta era con la figlia, Sachi Parker, nel numero del 9 febbraio 1959. La seconda volta era per promuovere La mia geisha (1962) nel numero del 19 febbraio 1961. La terza volta era per promuovere Quelle due (1961) nel numero del 23 febbraio 1962. La quarta volta ha promosso Irma la dolce (1963) nel numero del 21 giugno 1963.



Will Ferrell è stato considerato per il ruolo di Walter Mitty.



Il nome della barca "Erkigsnek" è la parola islandese per "Pace".



Paramount ha voluto iniziare le riprese il 12 dicembre 2005, nonostante non si fosse ancora stabilito un limite di budget, il motivo di tanta fretta era la possibilità di perdere i diritti sul remake in scadenza il 20 dicembre.



Uno dei candidati al ruolo di protagonista, Owen Wilson, ha abbandonato nell'ottobre 2005 per differenze creative. Per sostituerlo si era pensato ad una portagonista femminile, Scarlett Johansson, ma le trattative non andarono a buon fine. Nel maggio 2007 venne annunciato che sarebbe stato Mike Myers il nuovo protagonista del film, con Jay Kogen assunto per scrivere una nuova sceneggiatura su misura per Myers.



Nel maggio 1999, New Line ha assunto Chuck Russell per sostituire Ron Howard e riscrivere la sceneggiatura. Le ripresea dovevano iniziare nei primi mesi del 2000, ma vennero rinviate quando Peter Tolan venne ingaggiato pe lavorare ad una riscrittura della sceneggiatura. Nel maggio 2001, Samuel Goldwyn Jr. ha denunciato New Line per violazione del contratto. Goldwyn ha affermato che lo studio aveva esteso il loro accordo del 1995 fino a maggio 2001, per poi annunciare di voler trasferire i diritti del remake ad un'altra società togliendo a Goldwyn il suo contributo creativo. Nel novembre 2002, New Line fu costretta a ripristinare i diritti a Goldwyn, con il film che passò a Paramount Pictures. Durante le discussioni di pre-produzione tra Paramount e DreamWorks Pictures su Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi (2004), interpretato da Jim Carrey, Steven Spielberg, responsabile del progetto DreamWorks, ha ribadito l'interesse di lavorare con Carrey. Nel maggio 2003, Spielberg ha accettato di dirigere e portare a DreamWorks, cofinanziandolo, il progetto "Mitty", con Paramount che ha poi acquisito DreamWorks nel 2006.



Ad un certo punto dello sviluppo Ron Howard e Steven Spielberg erano candidati alla regia e volevano Kevin Anderson come Walter Mitty.



Nei primi anni '90, Eric Bogosian aveva adattato la storia e doveva interpretare il ruolo principale.



Il film costato 90 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 188.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Theodore Shapiro (Il diavolo veste Prada), che oltre ad aver musicato per Stiller la parodia Tropic Thunder ha curato anche le colonne sonore di tre film del 2004 che hanno visto Stiller protagonista: ...e alla fine arriva Polly, Starsky and Hutch e Palle al balzo - Dodgeball.

La colonna sonora include anche brani di José González (che ha collaborato alle musiche con Theodore Shapiro), David Bowie, Of Monsters and Men, Rogue Wave e Junip.



La musica del primo trailer del film è "Dirty Paws" della band islandese Of Monsters and Men.



Quando Walter entra nel bar in Groenlandia, la canzone "Do Not You Want Me" degli Human League sta suonandoin sottofonod come canzone di un karaoke. La canzone è stata usata anche per promuovere Zoolander 2 (2016) durante la settimana della moda di Parigi nel 2015.



Le musiche originali del film:

1. Walter Time

2. Building Rescue

3. Time & Life

4. Walter Sees Cheryl

5. Arctic Fantasy

6. Paperclip

7. Wallet

8. Clue #1

9. Dangling Piano

10. Clue #2

11. Ted vs Walter

12. Sixth Avenue

13. Button

14. The Beckoning

15. Pub Decision

16. Shark Attack

17. Into The Harbor9

18. Eyjafjallajökull

19. Eruption

20. Cup Reminders

21. Skateboard Delivery

22. Conan Cab

23. You Finish His Work

24. Afghan Trek

25. Quintessence

26. I'm Right Here

27. Stationary Cycle

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.

Le canzoni del film:

1. José González - Step Out

2. Of Monsters and Men - Dirty Paws

3. José González - Stay Alive

4. Junip - Far Away

5. Junip - Don't Let It Pass

6. Rogue Wave - Lake Michigan

7. Jack Johnson - Escape (The Pina Colada Song)

8. Bahamas featuring The Weather Station - Don't You Want Me

9. Rogue Valley - The Wolves & The Ravens

10. David Bowie Space Oddity (Mitty Mix) - Featuring Kristen Wiig

11. José González - #9 Dream

12. Grace Mitchell - Maneater

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.