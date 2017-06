E' morto Stephen Furst di "Animal House"

Di Pietro Ferraro lunedì 19 giugno 2017

E' scomparso a 62 anni l'attore Stephen Furst noto per il ruolo di Kent "Sogliola" Dorfman nel cult "Animal House".

Hollywood è ancora una volta in lutto dopo la notizia della scomparsa dell'attore Stephen Furst, meglio conosciuto per aver interpretato "Sogliola" nel classico comedy Animal House. L'attore 62enne è scomparso a causa di complicanze dovute al diabete. A dare la triste notizia i figli Nathan e Griffith Furst in una dichiarazione sulla pagina Facebook dell'attore.

L'attore e comico Stephen Furst è morto il ​​16 giugno 2017 a causa di complicanze del diabete. Steve ha una lunga lista di traguardi terreni, conosciuto al mondo come un brillante e prolifico attore e regista, ma per la sua famiglia e i suoi cari amici era anche un amato marito, un padre e un amico gentile la cui memoria sarà sempre una benedizione. Per onorarlo davvero, non piangete per la perdita di Stephen Furst, ma piuttosto ricordate i momenti in cui vi ha regalato una risata, credeva intensamente che la risata fosse la migliore terapia e avrebbe voluto che la mettessimo in pratica in questo momento. Se lo conoscevate personalmente, ricordate il suo dono di illuminare una stanza. E non importa chi siate, quando pensate a Steve, invece di essere tristi, celebrate le vostre vite vita guardando uno dei suoi film o utilizzate una delle sue battute per far ridere forte qualcun altro.

Stephen Furst nasce l'8 maggio 1955 a Norfolk, Virginia dove si laureato in Teatro presso la Virginia Commonwealth University. Dopo il trasferimento a Los Angeles e ruoli nella parodia American Raspberry e nella serie tv Movin 'On, nel 1978 conquista il ruolo di Kent Dorfman alias "Sogliola" in Animal House. L'attore in quel periodo consegnava pizze a Los Angeles e aveva iniziato a mettere curriculum e foto nelle scatole delle pizze per trovare un lavoro nello spettacolo. Fu poi scoperto dal produttore Matty Simons che lo ingaggiò per Animal House, lanciando la sua carriera.

Furst ha ripreso il suo ruolo di Animal House come Kent "Sogliola" Dorfman nella serie televisiva Delta House andata in onda nel 1979 per un singola stagione di 13 episodi. Ha anche interpretato film come Terrore in città, Swim Team, Scavenger Hunt, Follia di mezzanotte, The Unseen, Getting Wasted, Class Reunion e Up the Creek. Negli anni '80 ha avuto anche una parte nel film tv The Day After e un ruolo ricorrente nella serie televisiva A cuore aperto (St. Elsewhere) dove è apparso in 93 episodi nei panni del dottor Elliot Axelrod. Nel 1994 ha interpretato Vir Cotto nella serie televisiva Babylon 5, dove è apparso in 110 episodi.

Stephen Furst ha continuato a lavorare regolarmente negli anni 2000 comparendo in Going Greek, Sorority Boys, Wild Roomies, Everything's Jake, Seven Days of Jake e il film TV Basilisk: The Serpent King, che ha anche diretto. L'attore era sposato con Lorraine Furst che ha avuto un cameo in Animal House nei panni della cassiera che vende le biglie a "Sogliola" alla fine del film.





Filmografia parziale

Animal House (1978)

Scavenger Hunt, regia di Michael Schultz (1979)

Follia di mezzanotte (Midnight Madness), regia di Michael Nankin e David Wechter (1980)

The Unseen, regia di Danny Steinmann (1980)

Terrore in città (Silent Rage), regia di Michael Miller (1982)

The Day After - Il giorno dopo (The Day After) - film TV (1983)

A cuore aperto (St. Elsewhere) - serie TV (1983-1988)

Quattro pazzi in libertà (The Dream Team), regia di Howard Zieff (1989)

La signora in giallo - serie tv (1 episodio, 1990)

Melrose Place - serie tv (1 episodio, 1994)

Baby Bigfoot 2 (Baby Bigfoot 2: The Journey Home), regia di Art Camacho (1997)

Babylon 5, serie TV, 110 episodi (1994-1998)

Sorority Boys, regia di Wallace Wolodarsky (2002)

Basilisk: The Serpent King, regia di Stephen Furst - film TV (2006)