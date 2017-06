Jurassic World 2, Colin Trevorrow parla del ritorno di Ian Malcolm

Jurassic World 2, torna Jeff Goldblum Dopo oltre 20 anni Jeff Goldblum sarà nuovamente Ian Malcolm nel sequel di Jurassic World. L'atteso sequel di Jurassic World, in sala il 22 giugno del 2018, segnerà il ritorno di Jeff Goldblum negli iconici panni di Dr. Ian Malcolm, visto nei primi due storici capitoli diretti da Steven Spielberg.

Colin Trevorrow, regista del primo Jurassic World e in questo caso co-sceneggiatore nonché produttore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul personaggio di Goldblum durante un podcast, rivelando come sia tornato al romanzo originale di Michael Crichton in alcuni dialoghi centrali della pellicola.

Trevorrow ha poi annunciato che questo sequel sarà diverso dal film del 2015.



Al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, riconfermati protagonisti, troveremo Toby Jones, Daniella Pineda, Justice Smith, Rafe Spall, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin e Jeff Goldblum.

Always good to have an old friend back on the set. @JurassicWorld #JurassicWorld2 pic.twitter.com/ryDAXgS5Xx