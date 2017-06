Transformers - L'ultimo cavaliere: la colonna sonora del film di Michael Bay

Di Pietro Ferraro venerdì 23 giugno 2017

Transformers - L'ultimo cavaliere ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film di Michael Bay.

Michael Bay e i robottoni Hasbro sono tornati nei cinema italiani con Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto film della saga cinematografica con un cast che strizza l'occhio al passato e introduce nuovi personaggi come il lord inglese sir Edmund Burton di Anthony Hopkins.

L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).

La colonna sonora del film è stata affidata a Steve Jablonsky che ha scritto musica per tutti i film di Transformers di Michael Bay, ma per questo quinto film il compositore ha dovuto pescare da atmosfere medievali poiché il film svela la storia segreta dei Transformers legata alla storia dell'umanità sin da tempi remoti.

Il nuovo film si apre con una lunga sequenza di battaglia che vede Re Artù e i suoi futuri Cavalieri della Tavola Rotonda sull'orlo della sconfitta quando Merlino (interpretato da Stanley Tucci) si connette con un antico Transformers che cambierà le sorti della battaglia diventando la chiave per il futuro dell'umanità.

Ho incontrato Michael prima che iniziasse a girare "Transformers - L'ultimo cavaliere". Mi ha mostrato un'impressionante concept art e spiegato come la trama collega la storia dei Transformers ai tempi di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Mi è piaciuta molto l'idea perché mi ha dato l'opportunità di esplorare nuove idee musicali...La storia mi ha permesso di scrivere melodie che sono un po' più classiche di quelle che ho scritto per gli altri film dei Transformers ed è stato molto divertente per me. Steve Jablonsky

La colonna sonora include anche i brani "Electrifying (Meets the Eye)" di A.M. Sport, "Do You Realize" di Ursine Vulpine, "Going Back To Cali" di LL Cool J, "Torches" di X Ambassadors e "I Don't F**k With You (feat. E-40)" di Big Sean.

TRACK LISTINGS

1. Sacrifice

2. The Coming of Cybertron

3. Merlin's Staff

4. No-Go Zone

5. Stay and Fight

6. Code Red

7. Izzy

8. Purity of Heart

9. Megatron Negotiation

10. Today We Hunt

11. Running out of Tomorrows

12. Drone Chase

13. You Have Been Chosen

14. Seglass Ni Tonday

15. Quintessa

16. Vivian

17. Abduction

18. History of Transformers

19. Cogman Sings

20. Vivian Follows Merlin

21. The Greatest Mission of All

22. Dive

23. Two Moons

24. Merlin's Tomb

25. Claim the Staff

26. Prime Versus Bee

27. Your Voice

28. I Had My Moment

29. Ospreys

30. Battlefield

31. Did You Forget Who I Am

32. We Have to Go

33. Calling All Autobots

34. Sir Edmund Burton