Midnighters: trailer del thriller-noir di Julius Ramsay

Di Pietro Ferraro lunedì 19 giugno 2017

Midnighters: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller-noir di Julius Ramsay.

Disponibile online un primo trailer di Midnighters, un thriller di Julius Ramsay regista televisivo di lunga data con all'attivo episodi di Alias, Battlestar Galactica e 23 episodi di The Walking Dead. Ramsay fa il suo debutto sul grande schermo con questa storia di una coppia che accidentalmente uccide qualcuno e quando cerca di coprire il crimine peggiora solo le cose.

Mezzanotte, Capodanno, quando tutte le speranze di un nuovo inizio cominciano a prendere vita tranne che per Lindsey e Jeff Pittman, il cui matrimonio teso affronta un'ultima prova. Dopo aver nascosto un crimine terribile i due si trovano impigliati in una rete hitchcockiana di inganno e follia. Dal regista Julius Ramsay, Midnighters è un thriller stratificato ed enigmatico immerso nei boschi del gotico New England, il luogo perfetto per dissimulare un omicidio.

Midnighters è il primo lungometraggio di Julius Ramsay (in tv The Walking Dead, Scream, Outcast). Il film è interpretato da Alex Essoe (Starry Eyes, The Neighbor), Perla Haney-Jardine (Steve Jobs, Kill Bill 2, Spider-Man 3) e Ward Horton (Annabelle, Pure Genius). Midnighters viene descritto come un thriller-noir nello stile di Blood Simple - Sangue Facile dei fratelli Coen, Piccoli omicidi tra amici e Blu Ruin.