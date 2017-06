Security: trailer del thriller d'azione con Antonio Banderas

Di Pietro Ferraro lunedì 19 giugno 2017

Security: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Antonio Banderas.

Antonio Banderas sembra voler seguire la scia di colleghi come Steven Seagal e Bruce Willis cimentandosi in film che un tempo venivano definiti "di cassetta", almeno così appare questo Security, un nuovo thriller d'azione che sembra una via di mezzo tra Trappola di cristallo e Il superpoliziotto del supermercato.

Abbiamo un centro commerciale assediato da criminali disposti a tutto, una ragazzina in pericolo e un cattivissimo Ben Kingsely che gioca a fare l'Hans Gruber della situazione. Alain Desrochers (Wushu Warrior, Nitro Rush, Bon Cop Bad Cop 2) dirige da una sceneggiatura di Tony Mosher (Mechanic: Resurrection) e John Sullivan (Fear of the Dark). Security è previsto in uscita nei cinema inglesi a luglio.





Un ex veterano dei servizi speciali (Antonio Banderas) caduto in disgrazia e alla disperata ricerca di un lavoro, accetta un posto come guardia di sicurezza in un centro commerciale in una zona malfamata della città. Nella sua prima notte di lavoro apre le porte ad una ragazza sconvolta e disperata che è fuggita da un trasporto della polizia, attaccato da alcuni criminali, che la stava scortando per testimoniare ad un processo. La ragazza si ritroverà così braccata dallo psicopatico (Ben Kingsley) che ha attaccato il trasporto e dai suoi intraprendenti scagnozzi che non si fermeranno davanti a nulla per rintracciare ed eliminare la scomoda testimone.