Overlord, il presunto Cloverfield 4 ha una data d'uscita

Di Federico Boni lunedì 19 giugno 2017

Overlord della Bad Robot di J.J. Abrams uscirà il 26 ottobre 2018.

God Particle, slitta di 7 mesi l'uscita di Cloverfield 3 God Particle non uscirà più a febbraio bensì a fine ottobre. La Paramount Pictures ha annunciato la data d'uscita del prossimo titolo Bad Robot, Overlord, in sala a partire dal 26 ottobre 2018. Diretto da Julius Avery, regista di Son of a Gun, il film nasce da un'idea originale dello stesso J.J. Abrams e Billy Ray, sceneggiatore di The Hunger Games.

Protagonisti della pellicola Jovan Adepo, Wyatt Russell, Jacob Anderson, Dominic Applewhite, Pilou Asbaek, Iain de Caestecker, John Magaro, Mathilde Ollivier e Bokeem Woodbine. Impostato alla vigilia del D-Day, il film vede dei paracadutisti americani abbandonati dietro le linee nemiche per svolgere una missione cruciale per il successo dell'invasione. Peccato che quando si avvicinano al loro bersaglio cominciano a capire che in quel villaggio occupato dai nazisti ci sia più di una semplice operazione militare.

Prodotto da J.J. Abrams e Lindsey Weber, e scritto da Billy Ray (Capitan Phillips) e Mark L. Smith (The Revenant), il film è andato incontro alle riprese nel mese di maggio. Bisognerà ora capire se Overlord avrà legami con l'universo Cloverfield nato nel 2008, proseguito lo scorso anno con 10 Cloverfield Lane e pronto a continuare il 27 ottobre prossimo con God Particle.

Fonte: Comingsoon.net