Godzilla 2 - King of the Monsters: Michael Dougherty annuncia che il film è completato

Godzilla 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Michael Dougherty nei cinema americani dal 31 maggio 2019.

Il regista Michael Dougherty ha annunciato di aver ufficialmente completato Godzilla: King of the Monsters. Dougherty è stato reclutato per scrivere e dirigere il progetto nel 2016 con le riprese che sono iniziate a giugno 2017.

Godzilla vs. Kong: riprese al via e prima sinossi ufficiale "Godzilla vs. Kong", quarto capitolo del Monsterverse di Legendary Pictures, arriva nei cinema il 22 maggio 2020.

"Godzilla: King of the Monsters" presenta Rodan, Mothra e King Ghidorah in una battaglia epocale. Dougherty ha già dato un assaggio dei nuovi arrivati del MonsterVerse con il primo trailer del film, quindi per annunciare che il processo di post-produzione è finito, ha semplicemente postato una foto su Twitter dei titoli di apertura insieme ad un messaggio per i fan.

E' pronto. Con amore e gratitudine verso le migliaia di persone di talento di tutto il mondo che hanno contribuito a trasformare questo sogno di una vita in realtà. In Godzilla Noi Confidiamo.

Oltre al trailer di "Godzilla: King of the Monsters", lo studio ha creato un sito web di Monarch che consente agli utenti di rintracciare l'attuale posizione di Godzilla, Rodan, Mothra e King Ghidorah, fornendo anche indizi sul film. Dagli indizi offerti dal sito web di Monarch alcuni fan hanno tratto una teoria secondo la quale il film sarà in realtà un'antica rivincita.

L'attrice di Stranger Things, Millie Bobby Brown, recita in "Godzilla: King of the Monsters" al fianco di Kyle Chandler, Vera Farmiga, Zhang Ziyi, O'Shea Jackson Jr., Sally Hawkins, Thomas Middleditch, Bradley Whitford, Charles Dance e Aisha Hinds. La nuova storia segue gli eroici sforzi dell'agenzia cripto-zoologica Monarch mentre i suoi membri si scontrano contro mostri giganteschi, tra cui il possente Godzilla, che a sua volta si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il King Ghidorah a tre teste.

Mentre "Godzilla: King of Monsters" è ufficialmente completato, con il film che arriverà nei cinema il 31 maggio 2019, sono nel frattempo iniziate le riprese di Godzilla vs. Kong nei cinema dal 22 maggio 2020.

It is done. With love and gratitude to the thousands of talented people all around the world who helped make this lifelong dream a reality. In Godzilla we trust.

Godzilla 2 - King of the Monsters: nuovo poster e video "Evolution of Godzilla"

Dopo un primo trailer italiano presentato al Comic-Con 2018 (lo trovate scorrendo l'articolo), arriva un nuovo poster ufficiale di Godzilla 2 - King of the Monsters che vi proponiamo insieme ad uno speciale video realizzato da FilmCore che mostra l'evoluzione di Godzilla a partire dalla versione originale del leggendario mostro Toho del 1954, che misurava 50 metri di altezza. Nel corso degli anni, come mostra il video, ci sono state diverse versioni della creatura che hanno di film in film accresciuto la sua altezza e la sua dimensione complessiva. Vediamo che il mostro ha fatto un enorme salto nel 1984 in Il ritorno di Godzilla sfiorando all'epoca gli 80 metri di altezza.

Dopo l'exploit anni '80 il "Re dei Mostri" si è assestato fino ad un nuovo exploit nel 1991 quando, ancora una volta, c'è stato un aumento considerevole in Godzilla contro King Ghidorah. Per quanto riguarda la versione "remake" di Roland Emmerich, la creatura del 1998 è stata ridimensionata sostanzialmente, a parte la riprogettazione estetica totale. Anche Godzilla 2000 ha mantenuto dimensioni contenute, ma presentava un aspetto più fedele al design del personaggio. il Godzilla versione reboot di Gareth Edwards del 2014 ha toccato i 108 metri, ma Toho è andata oltre con Shin Godzilla che nel 2017 ha messo in scena una creatura da ben 118 metri.

"Godzilla 2: King of the Monsters" del regista Michael Dougherty (Krampus), nei cinema italiani dal 31 maggio 2019, sembra riproporre le dimensioni del Godzilla "reboot" del 2014.

Godzilla 2 - King of the Monsters: primo trailer italiano dal Comic-Con 2018

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer italiano di Godzilla 2 - King of the Monsters. Il regista Michael Dougherty ha mostrato il trailer al Comic-Con di San Diego. La settimana scorsa sono state pubblicate alcune immagini che oltre all'iconico Godzilla ritraevano due nuove protagoniste del film: la Millie Bobby Brown di Stranger Things nei panni di Madison Russell e Vera Farmiga come sua madre, la Dottoressa Emma Russell.

Oltre al "Re dei Mostri" citato dal titolo, Godzilla 2 includerà anche King Ghidorah, Mothra e Rodan. Dougherty dice che Rodan sarà molto più di una spalla questa volta, e accenna al fatto che il mostro potrebbe persino essere più potente di Godzilla, paragonandolo ad una "bomba atomica alata". Dougherty ha continuato dicendo che Rodan è uno dei suoi personaggi preferiti e crede che "Godzilla 2" abbia reso giustizia al personaggio.

Mesi prima che a Michael Dougherty fosse stato chiesto di dirigere "Godzilla 2", era già stato portato a bordo per scrivere il film con Zach Shields. Dougherty ha promesso che ci saranno elementi horror nel sequel, il che ha senso considerando che il regista ha diretto gli horror La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat) e Krampus, quest'ultimo scritto da Dougherty con Shields.

Warner Bros. ha recentemente posticipato "Godzilla 2" dal 22 marzo 2019 al 31 maggio 2019.

Godzilla 2: primo teaser trailer del sequel "King of the Monsters"

Disponibile un primo teaser di Godzilla: King of the Monsters che mostra una scena con la Millie Bobby Brown di Strangers Things.

Questo teaser ha lasciato i fan delusi, poichè non include alcun mostro e molto perplessi poiché a 34 secondi del teaser dietro all'attrice, che si copre le orecchie come reazione al ruggito di Godzilla sulla radio, si può vedere chiaramente sulla sinistra dello schermo l'operatore con la macchina da presa che punta l'obiettivo direttamente dietro a Millie Bobby Brown. A peggiorare le cose, a mano a mano che l'inquadratura procede, l'operatore si avvicina all'attrice, occupando una buona parte dello spazio dietro di lei.

Godzilla 2 non è certo il primo film ad alto budget ad includere accidentalmente un membro della troupe inquadrato per errore, la cosa preoccupante è il fatto che abbiano incluso questo enorme errore nel teaser del film senza che qualcuno sia intervenuto.

Il cast è completato da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds e Zhang Ziyi.

Godzilla: King of the Monsters uscirà nelle sale americane il 31 maggio 2019.

Godzilla 2: prime immagini ufficiali del sequel "King of the Monsters"

Con il Comic-Con di San Diego che aprirà i battenti il prossimo 19 luglio, sono approdate su Twitter le prime immagini ufficiali (via Entertainment Weekly) del sequel Godzilla: King of the Monsters, sequel del reboot / remake Godzilla del 2014. Le immagini mostrano l'iconico mostro titolare in azione e il primo sguardo a Millie Bobby Brown, la "Undici" della serie tv Stranger Things.

Il regista di Godzilla 2, Michael Dougherty, dice che la reazione degli umani nel sequel è la tipica reazione esagerata di chi agisce di fronte a qualcosa che non comprende, anche se di fronte a potenziali altri "Godzilla" liberi per il pianeta, una reazione come la paranoia potrebbe rivealrsi un bene per il genere umano.

Il mondo sta reagendo a Godzilla nello stesso modo in cui avremmo reagito a qualsiasi altro incidente terrificante, in modo esagerato, ma ci sono paranoia e infinite speculazioni sul fatto se lui sia l'unico là fuori o se siamo minacciati da altri della sua specie.

Sembra assodato che il sottotitolo "King of the Monsters" inmplichi una serie di mostri diversi sullo schermo, e a questo proposito Michael Dougherty è andato nel dettaglio su uno di questi mostri, Rodan, definendolo una "bomba atomica alata". Il regista afferma che Rodan potrebbe anche essere più potente di Godzilla.

Rodan è sempre stato un personaggio di supporto, ma ho sempre avuto un debole per lui, in molti modi è più potente di Godzilla, è come una bomba atomica alata, penso che gli abbiamo reso giustizia.

Come accennato nel cast c'è anche l'attrice di "Stranger Things", Millie Bobby Brown, ritratta in un delle delle immagini di Godzilla 2 con Vera Farmiga, che interpreta la madre del suo personaggio. Le due attrici interpretano rispettivamente Madison e la Dottoressa Emma Russell. Madre e figlia vengono rapite da un'organizzazione misteriosa e toccherà al personaggio Mark Russell di Kyle Chandler, che è l'ex marito di Emma e il padre di Madison, rintracciarle e salvarle. Kyle Chandler è apparso anche nel remake King Kong di Peter Jackson e molti hanno ipotizzato che l'attore tornerà ad affrontare l'iconica scimmia gigante nel crossover Godzilla vs Kong previsto nei cinema per il 2020.

Quando gli è stato chiesto del respiro atomico mostrato in una delle immagini di Godzilla 2, Michael Dougherty non ha voluto commentare, ma ha indicato che l'immagine specifica con le fiamme blu è inserita in una parte fondamentale del sequel: "si svolge in un momento molto importante ed è una sorta di chiamata alle armi".

Godzilla: King of the Monsters arriva nei cinema il 31 maggio 2019.

VERA FARMIGA IN GODZILLA 2

Godzilla 2: riprese concluse e nuove foto dal set

Il regista Mike Dougherty ha utilizzato Twitter per annunciare il fine riprese ufficiale di Godzilla 2 confermando l'arrivo di Mothra e King Ghidorah nel MonsterVerse di Legendary Pictures.

Mike Dougherty ha condiviso un paio di foto su Twitter del suo ultimo giorno di lavoro su Godzilla 2. Una delle foto mostra il suo spazio di lavoro che mostra alcuni divertenti "easter egg", come una tazza da caffè con il simbolo della Monarch, la società che funge da connessione per il MonsterVerse apparsa sia in Godzilla che in Kong: Skull Island. Ma la seconda foto è indubbiamente più interessante per coloro che attendevano il sequel di Godzilla. La foto presenta alcune sagome su un muro che prendono chiaramente la forma di Godzilla, Mothra e King Ghidorah, che brillano da diverse zucche scolpite.

Abbiamo finito, grazie al mio straordinario cast e alla troupe.

Inoltre anche Rodan dovrebbe apparire in Godzilla 2 quindi questo sequel strizzerà l'occhio più al passato rispetto al reboot di Gareth Edwards. Il sequel è previsto per arrivare nei cinema il 22 marzo 2019, quindi c'è molto tempo per la fase di post-produzione. Il cast di Godzilla 2 include Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds e Zhang Ziyi.

Godzilla ha attualmente un 74 per cento di voti positivi su Rotten Tomatoes e ha incassato 529 milioni di dollari in tutto il mondo mentre Kong: The Skull Island ha un 76 per cento su Rotten Tomatoes e ha incassato 566 milioni di dollari in tutto il mondo. Seguiranno Godzilla 2 e Godzilla Vs. Kong che arriverà nel 2020 e sarà diretto da Adam Wingard (Blair Witch).

Una delle foto dal set che trovate a seguire mostra uno sguardo dietro le quinte delle riprese con il volto di Godzilla visto proiettato su un grande schermo, sopra la cabina di pilotaggio di un aereo, la foto si riferisce al 69° giorno di riprese e ritrae Godzilla con indosso una specie di armatura protettiva o almeno questo è ciò che sembra a prima vista.

Godzilla 2: foto dal set accenna una connessione con il film del 1954

Il regista Michael Dougherty (Krampus) è al lavoro su Godzilla 2 che è attualmente previsto in uscita il 22 marzo 2019. Il film farà la gioia dei fan più irriducibili del franchise riportando su schermo nuove versioni di classici kaiju come Mothra, Rodan e King Ghidorah. Dougherty ha rivelato una nuova foto dal set che sembra ammiccare ad una connessione importante all'originale Godzilla del 1954.

Coloro che hanno visto l'originale Godzilla probabilmente riconosceranno l'arma raffigurata nella foto come la bomba "Oxygen Destroyer", un'arma che rimuove l'ossigeno da qualsiasi massa d'acqua in cui viene collocata e che è stata usata per distruggere Godzilla nel film originale.

Questo potrebbe essere solo un piccolo "easter egg", ma non è escluso che potremmo vedere questo dispositivo riemergere in Godzilla 2. Nel film Ken Watanabe interpreta un personaggio di nome Dottor Serizawa, lo stesso personaggio interpretato nel reboot Godzilla di Gareth Edwards del 2014, che è anche il nome dello scienziato che ha creato la bomba "Oxygen Destroyer" nel film originale. Sono personaggi diversi, ma dato che condividono il nome, non sarebbe troppo sorprendente se il personaggio di Watanabe avesse un legame con questa arma.

Godzilla 2, oltre a Ken Watanabe, vedrà il ritorno di Sally Hawkins (Blue Jasmine), che riprende il ruolo interpretato nel Godzilla del 2014. New entry del cast includono Vera Farmiga, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Thomas Middleditch (Silicon Valley), Charles Dance (Il trono di spade), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Aisha Hinds (Star Trek Beyond), Zhang Ziyi (Memorie di una Geisha) e Millie Bobby Brown (Stranger Things). Aaron Taylor-Johnson ed Elizabeth Olsen non torneranno per il sequel.

Legendary Pictures sta creando un universo cinematografico condiviso battezzato "Monsterverse" e incentrato su Godzilla. Parte di questo universo è anche il recente film campione d'incassi Kong: Skull Island. Godzilla 2 sarà seguito dal crossover Godzilla vs. Kong in uscita nel 2020 e diretto da Adam Wingard (Blair Witch).

Godzilla 2: nuova immagine di Mothra e un video su Ghidorah

Sono già trascorsi tre anni da quando Godzilla ha fatto il suo ritorno sul grande schermo nel reboot del 2014 di Gareth Edwards dedicato al leggendario Kaiju. Anche se la risposta dei fan non è stata unanime, il film ha incassato bene spianando la strada a Godzilla 2, attualmente in fase di riprese, che porterà su schermo anche alcuni altri mostri classici. Uno di quei mostri è "Mothra" e adesso è stata rivelata un'immagine ufficiale che preannuncia l'arrivo di questo mostro nel nuovo universo condiviso noto come "Monsterverse".

In Kong: Skull Island è stato stabilito che l'organizzazione Monarch servirà come connessione tra i vari film del Monsterverse. L'account ufficiale "Monarch Sciences" ha recentemente pubblicato una foto che non cita Mothra per nome, ma l'immagine condivisa allude molto chiaramente alla bestia alata gigante e la didascalia fornita per la foto non è esattamente sottile.

Unlocked: Monarch Classified File #6306 Temple of the Moth, Yucca Province, E. Russell #MonarchSighting

Questo non è la prima volta che sentiamo parlare di Mothra, in una scena dopo i titoli di coda di Kong: Skull Island vediamo alcune persone della Monarch mostrare diverse testimonianze storiche di Mothra, così come di Rodan e King Ghidorah. In questa nuova immagine è ritratta una falena gigante scolpita nella pietra con un paio di bozzoli a forma di uovo posti su entrambi i lati della creatura.

Mothra dopo il debutto in Toho Mothra (1961) ha affiancato il "Re dei Mostri" in svariati film come Godzilla contro Mothra e Gli eredi di King Kong (nel doppiaggio italiano il nome Mothra è cambiato svariate volte in Watang, Matra e Polluk). Mothra è stato spesso un avversario per Godzilla, ma i due Kaiju in qualche occasione hanno anche unito le forze.

Insieme all'immagine di Mothra vi proponiamo anche un video condiviso su Twitter e rilasciato in occasione dell'uscita americana in Blu-ray di Kong: Skull Island. Il video riporta una lista dei mostri scoperti dalla Monarch Corporation. Nel video si scopre che Monarch ha scoperto una nuova superspecie con tre teste sotto i ghiacci dell'Antartide nel 2016. Gli appassionati di Godzilla sanno che significa solo una cosa: King Ghidorah.

Quando Monarch scopre una straordinaria superspecie imprigionata sotto i ghiacci dell'Antartide, la dottoressa Vivienne Graham guida lo sforzo di costruire un contenimento segreto e un impianto di ricerca intorno alla creatura dormiente. I suoi appunti classificati contengono una nota misteriosa: "Il diavolo ha tre teste".

Il video aiuta anche a stabilire la continuità del MonsterVerse. Oltre a rivelare che King Ghidorah è stato scoperto nel 2016, viene fatto cenno anche a Mothra scoperto nel 2009. Anche Rodan, citato nella scena dopo i titoli di coda di Kong: Skull Island, è pronto a comparire in Godzilla 2. Il video accenna anche ad una spedizione Monarch di ritorno a Skull Island nel 1995, forse un cenno ad un sequel di Kong: Skull Island?

Oltre ad aggiungere nuovi mostri, Godzilla 2 dispone anche di un grande cast che include Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga e Charles Dance, mentre Sally Hawkins e Ken Watanabe riprenderanno i ruoli interpretati nel reboot Godzilla. L'uscita di Godzilla 2 è fissata al 22 marzo 2019, seguito il 22 maggio 2020 dal Godzilla vs. Kong del regista Adam Wingard.

Godzilla 2, via alle riprese: confermati Rodan, Mothra e Ghidorah

Godzilla vs. Kong, trovato il regista Sarà il regista di You're Next, Death Note e Blair Witch a dirigere Godzilla vs. Kong. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno annunciato il via alle riprese di Godzilla: King of the Monsters, sequel ufficiale del titolo di Gareth Edwards uscito nel 2014. Michael Dougherty (Trick 'r Treat, Krampus) dirigerà la pellicola, con protagonisti Vera Farmiga, Ken Watanabe e Sally Hawkins, Kyle Chandler, la debuttante al cinema Millie Bobby Brown (Stranger Things), Bradley Whitford (Get Out), Thomas Middleditch (Silicon Valley), Charles Dance (Game of Thrones), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Aisha Hinds e Zhang Ziyi (Memorie di una Geisha). In cabina di sceneggiatura Zach Shields, con Lawrence Sher direttore della fotografia, Scott Chambliss (Guardiani della galassia Vol. 2, Star Trek Into Darkness) alle scenografie e Roger Barton al montaggio.

La storia seguirà gli eroici sforzi dell'agenzia cri-zoologica Monarch, mentre i suoi membri affrontano una batteria di mostri di dimensioni inumane, tra cui Godzilla, Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il re a tre teste Ghidorah.

Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira produttori esecutivi. Le riprese si svolgono principalmente ad Atlanta, in Georgia, per poi uscire al cinema nel marzo 2019.

