Godzilla 2, via alle riprese: confermati Rodan, Mothra e Ghidorah

Di Federico Boni lunedì 19 giugno 2017

In sala nel 2019, Godzilla: King of the Monsters ha preso vita.

Godzilla vs. Kong, trovato il regista Sarà il regista di You're Next, Death Note e Blair Witch a dirigere Godzilla vs. Kong. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno annunciato il via alle riprese di Godzilla: King of the Monsters, sequel ufficiale del titolo di Gareth Edwards uscito nel 2014. Michael Dougherty (Trick 'r Treat, Krampus) dirigerà la pellicola, con protagonisti Vera Farmiga, Ken Watanabe e Sally Hawkins, Kyle Chandler, la debuttante al cinema Millie Bobby Brown (Stranger Things), Bradley Whitford (Get Out), Thomas Middleditch (Silicon Valley), Charles Dance (Game of Thrones), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Aisha Hinds e Zhang Ziyi (Memorie di una Geisha). In cabina di sceneggiatura Zach Shields, con Lawrence Sher direttore della fotografia, Scott Chambliss (Guardiani della galassia Vol. 2, Star Trek Into Darkness) alle scenografie e Roger Barton al montaggio.

La storia seguirà gli eroici sforzi dell'agenzia cri-zoologica Monarch, mentre i suoi membri affrontano una batteria di mostri di dimensioni inumane, tra cui Godzilla, Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il re a tre teste Ghidorah.

Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira produttori esecutivi. Le riprese si svolgono principalmente ad Atlanta, in Georgia, per poi uscire al cinema nel marzo 2019.

Fonte: Comingsoon.net