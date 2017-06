The Steward, un nuovo action per il creatore di John Wick

Keanu Reeves sempre più letale anche tra i vicoli di Roma in John Wick - Capitolo 2, dal 16 marzo in sala.

Derek Kolstad, sceneggiatore del fenomeno John Wick, si appresta a tornare con The Steward, action acquistato dalla Cristal Pictures. Ad annunciarlo il presidente Scott Einbinder, per quello che potrebbe essere il primo capitolo di un'ipotetica trilogia.

Kolstad ha scritto lo script di questo thriller originale che ha come protagonista un uomo 'carismatico'. Altro non si sa. Queste le parole del presidente Cristal Pictures.



"Derek è uno straordinario sceneggiatore nel creare dei personaggi originali ed elettrizzanti, e non vediamo l'ora di sviluppare questo progetto. The Steward possiede il tipo di elementi che hanno risonanza sia nel mercato nazionale che in quello mondiale".