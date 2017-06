Stasera in tv: "Survivor" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 20 giugno 2017

Canale 5 stasera propone "Survivor", action-thriller del 2015 diretto da James McTeigue (V per Vendetta) e interpretato da Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott e Angela Bassett.





Cast e personaggi

Milla Jovovich: Kate Abbott

Pierce Brosnan: Nash "L'Orologiaio"

Dylan McDermott: Sam Parker

Angela Bassett: Ambasciatrice Maureen Crane

Robert Forster: Bill Talbot

James D'Arcy: Paul Anderson

Antonia Thomas: Naomi Rosenbaum

Sean Teale: Alvin Murdoch

Corey Johnson: Loomis

Roger Rees: Dott. Emil Balan

Benno Fürmann: Pavlou

Frances de la Tour: Sally

Ben Starr: Cecchino

Genevieve O'Reilly: Lisa Carr

Suanne Braun: Nina Richardson

Malcolm Sinclair: Dott. Perry

Doppiatori italiani

Francesca Fiorentini: Kate Abbott

Luca Ward: Nash "L'Orologiaio"

Fabrizio Pucci: Sam Parker

Alessandra Cassioli: Ambasciatrice Maureen Crane

Carlo Valli: Bill Talbot

Alessio Cigliano: Paul Anderson

Rossa Caputo: Naomi Rosenbaum

Dario Penne: Dott. Emil Balan

Massimo Bitossi: Pavlou

Rita Savagnone: Sally

Niccolò Guidi: Cecchino

Laura Lenghi: Lisa Carr

Claudia Razzi: Nina Richardson

Maurizio Reti: Dott. Perry





La trama

Kate Abbott (Milla Jovovich), punta di diamante del dipartimento di Stato, entrata da poco all’ambasciata americana a Londra, si trova al centro di uno scandalo internazionale quando, dopo essere scampata a un attentato, viene incastrata dal numero delle vittime. Rimasta sola e screditata, Kate deve giocare d’anticipo sulle autorità e su quelli che vogliono ucciderla, in una missione per difendere la sua reputazione e prevenire un grave attentato terroristico previsto per Capodanno a Time Square.





Il nostro commento

Il regista James McTeigue di V per Vendetta per un action-thriller che prova a miscelare suggestioni da classici spy-thriller degli anni '70 (vedi i "I tre giorni del Condor" piuttosto che "La conversazione") con un look alla Nemico Pubblico di Tony Scott. Il risultato è un film d'azione che punta interamente sul carisma dei due protagonisti e scene d'azione girate con mano sicura.

Milla Jovovich a suo agio nei panni dell'eroina action e Pierce Brosnan fascinoso villain di lusso tengono botta e contribuiscono a rinvigorire un film che scorre via fluido ma senza guizzi di sorta. Survivor è uno spy-thriller di buona fattura, non di certo memorabile, ma indubbiamente capace d'intrattenere senza strafare.





