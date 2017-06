Stasera in tv: "Un piano perfetto" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 20 giugno 2017

Rete 4 stasera propone "Un piano perfetto", film commedia del 2012 diretto da Pascal Chaumeil (Il truffacuori) e interpretato da Diane Kruger e Dany Boon.





Cast e personaggi

Diane Kruger: Isabelle

Dany Boon: Jean-Yves

Alice Pol: Corinne

Robert Plagnol: Pierre

Jonathan Cohen: Patrick

Bernadette Le Saché: Solange

Étienne Chicot: Edmond

Laure Calamy: Valérie

Malonn Lévana: Louise





La trama

Per aggirare la maledizione che mette fine a tutti i primi matrimoni nella sua famiglia, Isabelle ha escogitato un piano per sposare l’uomo del quale è innamorata: trovare un pollo, sedurlo, sposarlo e divorziare. Un piano perfetto se non fosse che il bersaglio scelto è l’infernale Jean-Yves Berthier, redattore di una guida turistica che lsabelle sarà costretta a seguire dal Kilimangiaro a Mosca. Un periplo nuziale nella buona e soprattutto nella cattiva sorte!





Note di produzione

Le cose che mi interessano di più di Dany Boon sono il suo talento comico e la sua fisicità, una combinazione piuttosto rara tra gli attori francesi. Non vedevo l’ora di lavorare con un interprete che possedesse il senso della comicità visiva, cosa che non mi era mai capitata in precedenza. Mi ha fatto venire in mente attori molto diversi e di talento quali Peter Sellers, Louis de Funès, Bourvil o, per venire al presente, Jim Carrey. Inoltre ho la sensazione che nei film nei quali Dany ha fatto semplicemente l’attore, non sia stato utilizzato al meglio. E’ un attore che può raggiungere vette inimmaginabili senza cadere mai nell’esagerazione ed è stato molto interessante esplorare l’intera gamma di toni e sfumature che è in grado di esprimere! Abbiamo lavorato molto insieme per trovare il tono giusto, senza avere mai il timore di spingerci troppo in là nelle scene di pura commedia in cui si sfiora il “burlesque”, cercando però in altre sequenze una recitazione più trattenuta e più sfumata. Un’altra cosa assolutamente piacevole scoperta nel lavorare con lui è la sua inesauribile capacità di inventiva: il suo rapporto con il regista diventa una vera collaborazione e la cosa ha un effetto a cascata. E’ generoso e non ha paura di sperimentare. Non ho mai avuto la sensazione di dirigere un regista: è chiaro che comprende e padroneggia la tecnica sapendo esattamente ciò che vede la macchina da presa, ma al tempo stesso sul set si è comportato ‘solo’ da attore. Credo che abbia avuto la percezione che io sapessi quello che volevo e come tutti gli attori ha apprezzato la cosa. Pascal Chaumeil - Regista

Per cominciare, nessuno prima d’ora mi aveva proposto di interpretare una commedia che mi piacesse veramente. E poi questo personaggio che insegue la felicità convincendosi che la strada che ha scelto sia quella giusta, ha suscitato immediatamente il mio interesse. Inoltre ho amato l’idea che a poco a poco tutto questo castello così fragile venga messo in discussione e che Isabelle accetti di cambiare il suo destino. Mi ha commossa anche il suo lato goffo, maldestro: cerca disperatamente di convincersi di agire per un ottimo motivo e poi ecco che arriva il personaggio interpretato da Dany… E le cose vano a scatafascio. Diane Kruger

Tutto è cominciato con una telefonata ricevuta due anni e mezzo fa da parte di Laurent Zeitoun della QUAD, che conosco da più di 20 anni. Voleva che leggessi una sceneggiatura che era appena stata completata. Ricordo molto chiaramente di averla ricevuta in formato pdf a Los Angeles e di averla stampata subito per poterla leggere visto che sono stato immediatamente conquistato dal lato comico delle varie situazioni. Ricevo e leggo tanti progetti e generalmente mi prendo una decina di giorni prima di dare una risposta definitiva. Per “Un piano perfetto” l’indomani mattina (ora della California) ho richiamato Laurent dicendogli quanto mi fosse piaciuta. L’ho trovata molto moderna. Dany Boon





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Klaus Bedelt (La maledizione della prima luna, Catwoman, Poseidon).

(La maledizione della prima luna, Catwoman, Poseidon).

La colonna sonora include anche i brani: "Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!" di Dean Martin, "You're All I Need to Get By" di Aretha Franklin, "Money Money" di 20 per cent, "Highway to Hell" di AC/DC, "Don't Explain" di Damian Rice & Lisa Harrington, "Malysh" di Olga Zoubkova.



TRACK LISTINGS

1. Main Theme

2. Children

3. Treehouse

4. Operation Stimorol

5. Single Man

6. Big Seduction

7. Economy

8. Chase

9. Zebra Lodge

10. Dress Rehearsal

11. Market Strategies

12. Savanna

13. Massai

14. Her Ride Home

15. Wedding

16. Remembering

17. Together Again

18. He's Back

19. Marriage License

20. Head to Moscow

21. I'm his Wife

22. Searching the Apartment

23. Hair Remover

24. Cabaret Overlay

25. She's Lying Again

26. Ashamed

27. Tour Guide

28. Moscow Bridge Kiss

29. ean from Quebec

30. I can't Do It

31. Sunday Roast

32. Country Side Home

33. Will You Remarry Me