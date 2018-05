X-Men: Dark Phoenix - nuovo poster del cinecomic di Simon Kinberg

Di Pietro Ferraro giovedì 24 maggio 2018

X-Men Dark Phoenix: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film con supereroi di Simon Kinberg nei cinema americani dal 14 febbraio 2019.

E' stato condiviso su Twitter un primo poster promozionale di X-Men: Dark Phoenix che sembra abbia perso la dicitura "X-Men", sostituita con una distintiva "X" collocata alla fine del titolo.

Il poster è stato mostrato a Las Vegas dove si sta svolgendo la Licensing Expo. Fox quest'anno aveva originariamente pianificato l'uscita di tre cinecomic: Deadpool 2, Dark Phoenix e il The New Mutants di Josh Boone. Deadpool 2 ha debuttato come da programma lo scorso 15 maggio, mentre Dark Phoenix e The New Mutants sono stati posticipati al 2019. Entrambi i film avevano bisogno di alcune riprese aggiuntive, che hanno contribuito allo slittamento. Ora il nuovo film degli X-Men è previsto in uscita il 14 febbraio 2019.

Il produttore e sceneggiatore Simon Kinberg, veterano del franchise, con Dark Phoenix fa il suo debutto alla regia. Il cast vede il ritorno di James McAvoy come il Professor X, Michael Fassbender come Magneto, Jennifer Lawrence come Mystica, Nicholas Hoult come Bestia, Alexandra Shipp come Tempesta, Tye Sheridan come Ciclope, Kodi Smit-McPhee come Nightcrawler, Sophie Turner come Jean Gray ed Evan Peters come Quicksilver. Jessica Chastain è stata scritturata come antagonista principale e ci sono voci che la danno nel ruolo di Miss Sinister, ma il ruolo deve ancora essere confermato.

Le premier poster promotionnel pour #XMenDarkPhoenix a été dévoilé lors de la @licensingexpo et semble confirmer la théorie voulant que la mention #Xmen disparaisse du titre, même si rien n'est officiel - #Marvel #LicensingExpo pic.twitter.com/NhNUJafRCP — Alcoomics (@_Alcoomics) 22 maggio 2018

X-Men: Dark Phoenix - nuova immagine ufficiale e cover EW con Fenice Nera

Articolo pubblicato l'8 dicembre 2017

E' disponibile finalmente un nuovo aggiornamento ufficiale sull'atteso X-Men: Dark Phoenix previsto nelle sale americane per il 2 novembre 2018 che vede Simon Kinberg al timone. Questa sarà la seconda volta che Kinberg collabora al franchise X-Men, la prima violta è stata nel 2006 con X-Men: Conflitto finale. Sebbene abbia scritto la sceneggiatura di "Conflitto finale" Kinberg non l'ha diretto, quindi questo sarà il debutto del regista nel franchise ed è qualcosa a cui Kinberg sembra tenere molto. Il nuovo aggiornamento consiste in alcune immagini del film via Entertainment Weekly tra cui due che ritraggono Sophie Turner nei panni di una fiammeggiante Jean Grey / Fenice Nera.

Il celebre arco narrativo dei fumetti in cui Jean Grey da libero sfogo al suo Lato oscuro è stato utilizzato in X-Men: Conflitto finale con Famke Janssen nei panni di Jean Grey, ma in seguito il reboot soft messo in atto da X-Men: L'inizio ha permesso all'universo di X-Men di fare un altro passo in questa popolare trama dei fumetti, con la nuova Jean interpretata dalla star de Il trono di spade Sophie Turner. Pare inoltre confermata la voce che una parte della trama di questo settimo film degli X-Men si sarebbe svolta nello spazio.

"Dark Phoenix" si svolge nel 1992, 10 anni dopo gli eventi di X-Men: Apocalisse e vede gli X-Men come celebrità. La squadra sarà composta da Mystica (Jennifer Lawrence), Bestia (Nicholas Hoult), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters), con il Charles Xavier di James McAvoy a capo della squadra. Il gruppo si ritrova al centro di un cambiamento che li ha portati da reietti ad eroi, ma questo cambiamento sta iniziando ad influenzare Xavier in modo negativo. Il regista Simon Kinberg suggerisce che l'orgoglio e la spinta degli X-Men a migliorare tirerà fuori il meglio da Xavier, il che lo spingerà ad inviare la squadra in una missione di salvataggio spaziale, aprendo la strada ad un brillamento solare che colpirà l'X-Jet e risveglierà la Fenice descritta come affamata di potere.

Simon Kinberg nota che la post-produzione per "Dark Phoenix" è stata piuttosto intensa e ha richiesto più di un anno per essere portata a termine, così da ottenere il look giusto per la Jean Gray di Sophie Turner.

Volevo che la post-produzione riflettesse le sfumature degli effetti visivi, non solo la loro scala. Ci è voluto tempo.

Oltre alla bellezza degli effetti visivi, James McAvoy ha definito Dark Phoenix, "l'X-Men più emozionante che abbiamo fatto e il più ricco di pathos".

Dark Phoenix sembra pronto a risollevare le sorti del franchise dopo l'accoglienza poco entusiasta dei fan del precedente X-Men: Apocalisse. Simon Kinberg si è detto molto dispiaciuto rispetto all'accoglienza dell'ultimo film e sembra intenzionato a porvi rimedio con una visione alterantiva a quella di Bryan Singer che sembra aver fatto il suo tempo.







Our FIRST look at Jean Grey as the #DarkPhoenix pic.twitter.com/fthTm9lBB8

— Alfred Murphy (@AlfredMurphy5) 7 dicembre 2017



X-Men: Dark Phoenix first look images pic.twitter.com/W1Vye65Tjm — Film Feed (@FiImFeed) 7 dicembre 2017





X-Men: Dark Phoenix - nuove foto dal set con Ciclope

Articolo pubblicato il 16 luglio 2017 A Montreal, in Canada, sono ufficialmente iniziate le riprese di X-Men: Dark Phoenix e alcune nuove foto dal set trapelate su Twitter rivelano dei nuovi visori per Ciclope. L'attore Tye Sheridan interpreta Ciclope per la seconda volta dopo X-Men: Apocalisse dello scorso anno, il personaggio ha imparato a sfruttare appieno le sue abilità contro Apocalisse e ora sembra che il personaggio abbia subito un "update". X-Men: Dark Phoenix si svolge nel 1992, 9 anni dopo "Apocalisse", quindi ha senso che Ciclope abbia aggiornato i suoi visori. L'immagine via Twitter mostra Tye Sheridan che indossa i nuovi visori sul set. I nuovi visori sembrano quelli classici indossati da James Marsden in X-Men 2 con un design meno ingombrante di quello che si è visto brevemente in "Apocalisse". Simon Kinberg, produttore e sceneggiatore del franchise X-Men a partire da X-Men - Conflitto finale fa il suo debutto alla regia con "Dark Phoenix" dopo aver scritto la sceneggiatura. Il regista ha riferito di aver scritto la sceneggiatura in gran segreto per poi proporre la storia a 20th Century Fox insieme a se stesso come regista. Bryan Singer che ha diretto X-Men: Apocalisse ha fatto il suo ritorno al franchise X-Men per la prima volta da X-Men 2 e ha firmato per produrre l'ultimo film. X-Men - Conflitto finale ha toccato fugacemente la storia della "Fenice Nera" dai fumetti, ma come suggerisce il titolo, il nuovo film metterà questa potente entità in primo piano. Un recente rumor riportava che Jessica Chastain avrebbe firmato per il ruolo di Lilandra, l'imperatrice dell'Impero Shi'ar, mentre è stata smentita al voce che Angelina Jolie era stata considerata per la parte, ma l'attrice potrebbe ricoprire un altro ruolo nel film. X-Men: Dark Phoenix arriva nei cinema americani il 2 novembre 2018 insieme a due altri film correlati agli X-Men. New Mutants e Deadpool 2 hanno recentemente iniziato la produzione e usciranno rispettivamente ad aprile e giugno del 2018.





X-Men: Dark Phoenix - prime foto dal set con Sophie Turner e la "Danger Room"

Dopo che l'attrice Sophie Turner (Fenice) ha rivelato a febbraio che il prossimo film degli X-Men, X-Men: Dark Phoenix, si sarebbe girato quest'anno, sembra che ci stiamo avvicinando ad una data di inizio della produzione. Anche se non è stato ancora confermato quando le riprese principali avranno inizio, nuove foto dal set sono approdate online che sembrano preannunciare che le riprese prenderanno presto il via, tra cui una foto scattata da un fan apparsa sui social media che conferma che Sophie Turner è arrivata a Montreal. L'account Twitter "Jen Law Films" ha condiviso questa prima immagine dal set che, anche se non confermato, sembra scattata nella "Danger Room". L'account Twitter, che segue tutti i film di Jennifer Lawrence, rivela che anche Nicholas Hoult (Bestia) è arrivato a Montreal per le riprese. Con i membri del cast che cominciano ad arrivare a Montreal non dovrebbe mancare molto alla notizia di un via alle riprese. Queste foto arrivano solo pochi giorni dopo la conferma che Simon Kinberg farà il suo debutto alla regia con X-Men - Dark Phoenix. Insieme a queste nuove immagini, la stella James McAvoy ha recentemente utilizzato Instagram condividendo una breve video in cui è in procinto di rasare i suoi capelli in preparazione del suo ritorno nei panni del Professor Charles Xavier. La "Danger Room" è stata mostrata nella scena finale di X-Men - Apocalisse dello scorso anno dove la nuova squadra degli X-Men composta da Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Jean Grey (Sophie Turner), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) ha iniziato l'addestramento supervisionato di Mystica (Jennifer Lawrence) e Bestia (Nicholas Hoult). Il film termina con un'orda di Sentinelle che irrompono attraverso le pareti della "Danger Room". Questa iconica location è stata mostrata anche nel capitolo finale della trilogia originale, X-Men - Conflitto finale del 2006, anche se presentava un aspetto molto diverso rispetto alla versione di X-Men - Apocalisse. Michael Fassbender e James McAvoy sono stati confermati come Magneto e il Professor X dalla trilogia prequel con la produzione che porterà a bordo anche nuovi membri del cast. Ci sono state voci che Angelina Jolie sarebbe in corsa per un ruolo misterioso e un recente rumor ha riportato che Jessica Chastain potrebbe interpretare il villain principale del film, l'Imperatrice Lilandra della razza aliena Shi'ar. 20th Century Fox ha fissato una data di uscita di X-Men: Dark Phoenix al 13 novembre 2018.







Apparently, They're building the corridors and dorms, btw pic.twitter.com/ynDeAHWYhG — JENLAWFILMS (@JenLawFilms) 19 giugno 2017