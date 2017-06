X-Men - Dark Phoenix: prime foto dal set con Sophie Turner e la "Danger Room"

Di Pietro Ferraro martedì 20 giugno 2017

Sophie Turner e la "Danger Room" nelle prime foto dal set di X-Men - Dark Phoenix nei cinema americani dal 13 novembre 2018.

Dopo che l'attrice Sophie Turner (Fenice) ha rivelato a febbraio che il prossimo film degli X-Men, X-Men - Dark Phoenix, si sarebbe girato quest'anno, sembra che ci stiamo avvicinando ad una data di inizio della produzione. Anche se non è stato ancora confermato quando le riprese principali avranno inizio, nuove foto dal set sono approdate online che sembrano preannunciare che le riprese prenderanno presto il via, tra cui una foto scattata da un fan apparsa sui social media che conferma che Sophie Turner è arrivata a Montreal.

L'account Twitter "Jen Law Films" ha condiviso questa prima immagine dal set che, anche se non confermato, sembra scattata nella "Danger Room". L'account Twitter, che segue tutti i film di Jennifer Lawrence, rivela che anche Nicholas Hoult (Bestia) è arrivato a Montreal per le riprese. Con i membri del cast che cominciano ad arrivare a Montreal non dovrebbe mancare molto alla notizia di un via alle riprese. Queste foto arrivano solo pochi giorni dopo la conferma che Simon Kinberg farà il suo debutto alla regia con X-Men - Dark Phoenix. Insieme a queste nuove immagini, la stella James McAvoy ha recentemente utilizzato Instagram condividendo una breve video in cui è in procinto di rasare i suoi capelli in preparazione del suo ritorno nei panni del Professor Charles Xavier.

La "Danger Room" è stata mostrata nella scena finale di X-Men - Apocalisse dello scorso anno dove la nuova squadra degli X-Men composta da Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Jean Grey (Sophie Turner), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) ha iniziato l'addestramento supervisionato di Mystica (Jennifer Lawrence) e Bestia (Nicholas Hoult). Il film termina con un'orda di Sentinelle che irrompono attraverso le pareti della "Danger Room". Questa iconica location è stata mostrata anche nel capitolo finale della trilogia originale, X-Men - Conflitto finale del 2006, anche se presentava un aspetto molto diverso rispetto alla versione di X-Men - Apocalisse.

Michael Fassbender e James McAvoy sono stati confermati come Magneto e il Professor X dalla trilogia prequel con la produzione che porterà a bordo anche nuovi membri del cast. Ci sono state voci che Angelina Jolie sarebbe in corsa per un ruolo misterioso e un recente rumor ha riportato che Jessica Chastain potrebbe interpretare il villain principale del film, l'Imperatrice Lilandra della razza aliena Shi'ar.

20th Century Fox ha fissato una data di uscita di X-Men - Dark Phoenix al 13 novembre 2018.

Apparently, They're building the corridors and dorms, btw pic.twitter.com/ynDeAHWYhG — JENLAWFILMS (@JenLawFilms) 19 giugno 2017