Avengers: Infinity War - Scarlett Johansson rivela una scena con 32 personaggi in azione

Di Pietro Ferraro martedì 20 giugno 2017

Scarlett Johansson rivela una scena in "Avengers: Infinity War" che schiererà 30 personaggi, con più di 60 personaggi Marvel in tutto il film.

I registi Anthony e Joe Russo la scorsa estate hanno rivelato che Avengers: Infinity War presenterà un enorme numero di personaggi Marvel. Ad oggi però Marvel non ha ancora rilasciato una lista ufficiale del cast.

Avengers: Infinity War - nuova trama ufficiale del film evento Marvel Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema il 4 maggio 2018.

Durante la promozione della sua nuova commedia Crazy Night - Festa col morto (Rough Night), in arrivo nei cinema italiani il prossimo 22 giugno, Scarlett Johansson ha fatto una interessante rivelazione circa la quantità di personaggi che vedremo in "Infinity War", ma non solo, l'attrice ha anche accennato ad una particolare scena in cui ci saranno ben 32 personaggi su schermo.

Penso che in Infinity War ci siano 61 o 62 personaggi Marvel. C'è ne sono parecchi. In una scena particolare, credo ce ne siano 32, davvero tanti. Siamo in molti. Onestamente non riuscivo nemmeno distinguere un personaggio Marvel da un membro della troupe.

Il numero rivelato dall'Attrice è molto vicino a quello rivelato dai fratelli Russo che era di 67 personaggi. Per quanto riguarda la scena con i 32 personaggi, l'attrice non ha rivelato ulteriori dettagli su quella scena, ma è possibile che si tratti di un'altra grande scena di battaglia, come la battaglia dell'aeroporto in Captain America: Civil War.

L'intervista di Scarlett Johansson arriva poche settimane dopo che un'altro attore di "Infinity War", Sean Gunn che ritorna come il ravager Kraglin, ha rivelato che questo film presenterà più personaggi in CG rispetto alla maggior parte dei film Marvel che abbiamo visto sinora. L'attore non ha menzionato alcun personaggio specifico, ma ha affermato che c'erano più personaggi in CG rispetto a a quelli visti nei film dei Guardiani della Galassia, che di personaggi in CG ne includono davvero molti.

Segnaliamo il recente arrivo sul set di "Infinity War" di Benedict Cumberbatch che si trova attualmente ad Atlanta per girare le scene del suo Doctor Strange che supporterà i Vendicatori nella loro battaglia contro il titano pazzo Thanos. Cumberbatch è stato l'ultimo attore ad arrivare sul set questa settimana ad Atlanta. Josh Brolin è stato visto la scorsa settimana impegnato a girare scene in motion-capture per il suo ruolo di Thanos. Anche Chadwick Boseman è stato avvistato sul set con alcune foto che preannunciano ruolo più grande per Black Panther e Wakanda in "Infinity War".

Anthony Russo e Joe Russo dirigono sia Avengers: Infinity War che Avengers 4 da sceneggiature di Christopher Markus e Stephen McFeely. Marvel aveva intenzione di girare entrambi i film back-to-back, ma ora è prevista invece una breve pausa per tutti quelli coinvolti in Avengers: Infinity War, prima che Avengers 4 inizi la produzione. E' stato anche rivelato che il titolo ufficiale di Avengers 4 è in realtà uno spoiler di "Infinity War", quindi probabilmente non apprenderemo il titolo di Avengers 4 fino all'uscita di "Infinity War" previsto nei cinema il 4 maggio 2018.