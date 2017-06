The Day the Crayons Quit, il best seller per bambini diventa lungometraggio

Di Federico Boni martedì 20 giugno 2017

Un live-action misto animazione per l'adattamento cinematografico di The Day the Crayons Quit.

La Sony Pictures ha acquistato i diritti cinematografici di The Day the Crayons Quit, best seller per bambini scritto da Drew Daywalt e illustrato da Oliver Jeffers. L'intenzione dello studios è quella di realizzare un live-action misto animazione, con Shawn Levy (Una notte al museo) e Dan Cohen produttori. Parola di Deadline.

Pubblicato nel 2013 da Philomel Books, The Day the Crayons Quit è stato nominato Best Picture Book dell'anno da Amazon e ha finora venduto più di 300 milioni di copie. In Italia, incredibile ma vero, non si è ancora mai visto.

Protagonista del racconto il piccolo Duncan, che vuole solo colorare. Peccato che quando apre la scatola di pastelli trova solo delle letterine e tutte dicolo la stessa cosa: i suoi pastelli sono in sciopero. Il beige è stanco di fare il secondo violino al marrone, il nero vuole andare oltre i bordi, il blu vuole una pausa dopo aver dato vita a tutta quell'acqua, l'arancione e il giallo non parlano più perché convinti di essere la giusta sfumatura del sole, e così via. Cosa può fare Duncan per appagare tutti i suoi pastelli e riportarli a fare quello che sanno fanno meglio?

Da trovare, a questo punto, un regista e uno sceneggiatore.

Fonte: Comingsoon.net