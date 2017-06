Film italiani, novità: iniziate le riprese di Metti la nonna in Freezer, a luglio primo ciak di Poveri ma ricchissimi

Di Mr. Odo martedì 20 giugno 2017

Fabio De Luigi e Miriam Leone sono impegnati sul set di Metti la nonna in Freezer, mentre dal 24 luglio Fausto Brizzi gira il sequel di Poveri ma ricchi.

Fiore Gemello: dopo cinque settimane di riprese nei comuni di Sant’Antioco, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Ussana, San Sperate, Senorbì, Assemini e Siliqua, Laura Luchetti ha finito di girare il road movie che racconta l’amicizia tra un giovanissimo immigrato della Costa d’Avorio e una ragazzina sarda con una difficile storia familiare alle spalle, due “fiori gemelli” che pur provenendo da contesti molto diversi, sono entrambi alla ricerca della propria innocenza perduta. I protagonisti del film, prodotto da Picture Show in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Fandango (con il sostegno del MIBACT e della Regione Sardegna), sono gli esordienti Kallil Kone e Anastasyia Bogach.

In viaggio con Adele: Alessandro Capitani girerà a settembre il suo primo lungometraggio, un road movie prodotto dalla Paco Cinematografica, scritto da Nicola Guaglianone, interpretato da Sara Serraiocco e Alessandro Haber. La trama: cosa succede quando Aldo Leoni, noto attore teatrale, ipocondriaco e dal pessimo carattere, scopre di avere una figlia trentenne, per di più fuori di testa= Le permetterà di entrare nella sua vita o resterà il misantropo di sempre? (Fonte Askanews)

Il primo re: Matteo Rovere sta preparando il suo nuovo film, prodotto dalla Groenlandia con Rai Cinema, che inizierà a girare l'8 settembre. Il protagonista del film sarà Alessandro Borghi. (Fonte Askanews)

Metti la nonna in freezer: sono iniziate le riprese del nuovo film scritto da Fabio Bonifacci, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, interpretato da Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude, Francesco Di Leva, Eros Pagni, Carlo De Ruggieri, Maurizio Lombardi e Barbara Bouchet. Il film racconta la storia del più incorruttibile e maldestro dei finanzieri (Fabio De Luigi), di una giovane restauratrice (Miriam Leone) che vive grazie alla pensione della nonna, e della nonna (Barbara Bouchet) che all'improvviso muore.

Poveri ma ricchissimi: il 24 luglio Fausto Brizzi batterà il primo ciak della nuova commedia Wildisde, sequel di Poveri ma ricchi (nonostante per vederlo non sia necessario aver visto il primo). Al confermato cast del film precedente, da Christian De Sica a Enrico Brignano, da Lucia Ocone a Lodovica Comello, fino ad Anna Mazzamauro, si aggiungeranno nuovi attori come Paolo Rossi. La commedia uscirà in sala il 14 dicembre, distribuito da Warner Bros Pictures Italia. (Fonte Askanews)