Girotondo: trailer e poster del film di Tonino Abballe

Di Pietro Ferraro martedì 20 giugno 2017

Girotondo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Tonino Abballe nei cinema italiani dal 22 giugno 2017.

Il 22 giugno arriva nei cinema Girotondo, il film di Tonino Abballe che racconta la violenza fisica e psicologica subita e vissuta da uomini e donne.

Il percorso della vita narrato attraverso le figure di Erika e Loredana, che danno immagine alla violenza subita dal proprio partner o da uno sconosciuto per strada, alla sofferenza patita durante una separazione oppure da un tradimento, alle decisioni difficili da prendere e alle conseguenze subite. Vicende di uomini e donne comuni, ma che nonostante tutto ancora credono nell’amore. La figura maschile è senza volto per rappresentare il sesso maschile nella sua generalità e nelle sue sfaccettature: quell'uomo possessivo, violento e condotto da una passione

irrazionale, lascia poi il posto a quell’uomo che subisce tradimenti e lotta per il proprio figlio. "Girotondo" è la storia della complessità della vita, il contrasto tra sofferenza e gioia che essa porta, ma soprattutto la molteplicità dei punti di vista e la soggettività del concetto di ragione o torto nelle relazioni sentimentali.

Il film è interpretato dall'esordiente Erika Marconi, Loredana Di Pentima, Massimiliano Buzzanca, Antonella Ponziani, Armando De Razza, Valentina Ghetti e Tonino Abballe.