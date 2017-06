La Pendola Stregata per Eli Roth e Jack Black

Di Federico Boni mercoledì 21 giugno 2017

The House With a Clock In Its Walls nuovo film di Eli Roth con Jack Black mattatore.

Romanzo gotico del 1973 di John Bellairs, The House With a Clock In Its Walls, arrivato in Italia prima come La Pentola Magica e poi come La Pentola Stregata, diverrà cinema con Jack Black protagonista ed Eli Roth alla regia. Parola dell'Hollywood Reporter. A sceneggiare il tutto Eric Kripke di Supernatural.

Protagonista del romanzo Lewis Barnavelt, ragazzino di 10 anni rimasto orfano che va ad abitare da suo zio Jonathan, tipo strano, con capelli rossi e una pipa a forma di galeone. Nella sua casa e' nascosto un pendolo: un marchingegno magico, creato dal crudele mago Izaac Izard, che ha lo scopo di distruggere il mondo. Zio, l'amica Zimmermann (maga con tanto di diplo) e nipote cercheranno di fermare il malefico orologio.

Targato Amblin Entertainment, il film vedrà Brad Fischer e James Vanderbilt produttori, con Laeta Kalogridis, Tracey Nyberg e William Sherak produttori esecutivi.

Fonte: Comingsoon.net