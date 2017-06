Thank You For Your Service: trailer e poster del film con Miles Teller

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 giugno 2017

Thank You For Your Service: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jason Hall nei cinema americani dal 27 ottobre 2017.

Universal Pictures e DreamWorks Pictures hanno reso disponibili un primo trailer e una locandina di Thank You For Your Service, una storia vera interpretata da Miles Teller. Il film è diretto da Jason Hall, lo sceneggiatore candidato all'Oscar per American Sniper fa il suo debutto alla regia adattando questo libro bestseller di David Finkel.

Thank You For Your Service segue un gruppo di soldati statunitensi che ritornati dall'Iraq lottano per integrarsi nella vita familiare e civile, mentre vivono con la memoria di una guerra che minaccia di distruggerli molto tempo dopo aver lasciato il campo di battaglia. Miles Teller guida un cast che include Adam Schumann, che rivela nel trailer che il suo compito era quello di addetto alla mitragliatrice a bordo della Humvee e "cercare bombe". Dopo essere tornato a casa da sua moglie Saskia (Haley Bennett), gli effetti del suo disturbo post-traumatico da stress (DPTS) lo perseguitano anche nei momenti più intimi.

Abbiamo anche il filmato di un funerale militare negli Stati Uniti, che Adam affronta con il suo commilitone Solo (Beulah Koale), anche se non viene rivelato se le esequie siano per qualcuno della loro stessa unità. Ci sono anche immagini di un ufficiale superiore non specificato che dice al soldato Adam di non lasciare che questi soldati più giovani lo vedano cadere a pezzi. Nel trailer vediamo anche Solo dire all'amico Adam di sentirsi un estraneo da quando è tornato a casa; Adam che visita uno dei suoi commilitoni a cui salvato la sua vita in Iraq e il trailer finisce con Adam ringraziato da una madre (Kerry Cahill) per aver protetto il figlio, con Adam che sostiene di non essere un eroe, perché sono fratelli e i fratelli si guardano le spalle l'un l'altro. Anche se non la vediamo nel trailer, nel cast di supporto c'è anche l'attrice comica Amy Schumer il cui ruolo non è stato rivelato.

Universal Pictures e DreamWorks Pictures hanno fissato una data di uscita nei cinema americani di Thank You For Your Service al 27 ottobre 2017.