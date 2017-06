Cattivissimo 3, intervista video per Blogo.it a Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini

Di Federico Boni mercoledì 21 giugno 2017

Max Giusti ed Arisa tornano a doppiare Gru e Lucy in Cattivissimo 3, con Paolo Ruffini inedito villain.

Cattivissimo Me 3: terzo trailer italiano Il terzo capitolo di "Cattivissimo Me" debutta nei cinema italiani il 24 agosto 2017. Sono passati sette anni dall'uscita in sala del primo capitolo di Cattivissimo Me, lungometraggio animato che ha fatto decollare la Universal e soprattutto la Illumination di Christopher Meledandri. Nessuno, probabilmente, avrebbe potuto immaginare una simile longevità e un così clamoroso successo, pari a 2 miliardi e 683.1 milioni di dollari incassati in tutto il mondo con tre film a disposizione, spin-off dei Minions compreso.

E in attesa di Minions 2, in uscita nel 2020, il 24 agosto prossimo uscirà nelle sale d'Italia Cattivissimo Me 3, lungometraggio che ha visto tornare in cabina di doppiaggio per il Bel Paese Max Giusti ed Arisa, rispettivamente nei panni di Gru e di Lucy, con Paolo Ruffini immancabile novità negli abiti e nelle acconciature anni '80 di Balthazar Bratt.

I tre doppiatori si sono concessi alla stampa romana per promuovere la pellicola, con Blogo.it che ha avuto l'opportunità di strappare 5 minuti di intervista all'inedito terzetto. Giusti, Arisa e Ruffini sono di fatto andati a doppiare Steve Carell, Kristen Wiig e il premio Emmy, Tony e Grammy Troy Parker, co-creatore di South Park e di The Book of Mormon, il grande successo di Broadway, voci originali della pellicola diretta da Pierre Coffin e Kyle Balda.

Tra pochi giorni sarà on line la nostra recensione in anteprima del film, ancora sotto embargo internazionale.

