The Wicked Gift: trailer e poster del thriller-horror di Roberto D'Antona

Insonnia, paura e terrore al centro di The Wicked Gift, primo progetto cinematografico di Roberto D'Antona, apprezzato e pluripremiato giovane attore/regista indipendente italiano che ha già all'attivo diverse pellicole di genere.

The Wicked Gift è un thriller/horror indipendente, scritto dallo stesso D'Antona e sviluppato insieme alla sua partner professionale Annamaria Lorusso (insieme hanno recentemente dato vita alla casa di produzione L/D Production) è stato co-prodotto dalla Movie Planet e riceverà una distribuzione cinematografica su tutto il territorio nazionale.

Ad interpretare i quattro protagonisti, Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo e Kateryna Korchynska. Nel cast, che proviene tutto dai circuiti internazionali indipendenti, anche Alice Viganò, David White, Mirko D'Antona, Andrea Milan, e Michael Segal.

Nato con una impronta tipicamente "indipendente" per quanto riguarda i temi e la libertà espressiva e artistica e realizzato tutto in Italia, The Wicked Gift ben si presta ad una distribuzione mainstream, grazie ad uno stile di fotografia e ad una realizzazione registica dall'impronta tipicamente internazionale, distinguendosi pertanto nettamente dai classici horror italiani.

Prima di scrivere la sceneggiatura, ero consapevole che un film di questo tipo sarebbe dovuto essere inquietante e spaventoso, così ho guardato vari film per studiare, analizzare e concentrarmi su quali elementi potessero renderlo davvero inquietante. Sono passato da grandi classici come "Evil Dead" e "Dracula di Bram Stoker" a grandi titoli più recenti come "The Conjuring", "Insidious" e "The Witch" per poi metterci del mio per renderlo un film che avesse del personale e mostrare al pubblico le mie più grandi paure e fobie come perdere i denti, morire nei propri sogni, aver paura di essere soli in casa di notte, sperando che nel buio alle nostre spalle non si nasconda qualcosa o qualcuno di “non terreno” e soprattutto che al mio risveglio, il mio incubo non diventi una realtà. Quindi, posso affermare con certezza che le scene di terrore, raccontate nel film, sono situazioni che ho vissuto o che mi spaventerebbero a morte.

Roberto D'Antona - Regista