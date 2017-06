Transformers - L'ultimo Cavaliere: gadget, toys e action figures

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 giugno 2017

Transformers - L'ultimo Cavaliere debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone una selezione di gadget, toys e action figures dedicati al sequel di Michael Bay.

Michael Bay torna al timone del quinto film dei "Transformers" in arrivo nei cinema domani 22 giugno, e per celebrare l'uscita di Transformers - L'ultimo cavaliere e i dieci anni della saga torniamo alle radici del franchise, nato come linea di giocattoli, con il nuovo merchandise dedicato a Transformers 5.

L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere la preda diventerà eroe. Gli Eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.

I Transformers nascono come linea di giocattoli negli anni '80 sulla scia dei giocattoli trasformabili "Microman" e "Diaclone" prodotti dalla nipponica Takara. Nel 1984 l'americana Hasbro apporta alcune modifiche alle due linee Takara, tolgono i piloti optando per robot senzienti, vengono create due fazioni contrapposte e il nome viene cambiato in Transformers (Generation 1).

Quando la Hasbro contatta il regista Michael Bay per dirigere il primo film dei Transformers, lo staff della ditta lavora a stretto contatto con Bay per creare i robot che approderanno sul grande schermo con l'aggiunta di molti personaggi "bonus" non inclusi nelle pellicole, ma inseriti nelle linee di giocattoli.

