Saw: Legacy - prima clip in italiano, spot tv e video "prank" di Saw 8

Di Federico Boni venerdì 27 ottobre 2017

Saw 8: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror dei fratelli Spierig nei cinema italiani dal 31 ottobre 2017.

Il 31 ottobre esce nei cinema italiani Saw: Legacy e Eagle Pictures ha reso disponibili una prima clip in italiano, due nuovi spot tv e un video promozionale che mostra la campagna shock realizzata per promuovere il film nella città di Torino.

Dopo una serie di omicidi che portano il marchio di Jigsaw, le forze dell’ordine si trovano a dare la caccia ad un uomo che credevano morto da più di dieci anni, intrappolati in un nuovo gioco che è solo all’inizio. John Kramer è veramente tornato o è solo un inganno?

In occasione dell’uscita cinematografica dell'ottavo capitolo della saga Saw, Eagle Pictures insieme all’agenzia di comunicazione “Inside” ha organizzato una terrorizzante campagna marketing per le strade di Torino.Il capoluogo piemontese, da sempre legato alla tradizione del cinema horror e all’esoterismo, si è trasformato in un set per una campagna di guerrilla marketing per la promozione del film. Sotto lo sguardo impaurito dei passanti, per due giorni un furgone insanguinato ha attraversato le strade del centro, offrendo raccapriccianti scene agli ignari spettatori. Come nelle migliori pellicole horror, in un oscuro sottopassaggio alcuni passanti hanno assistito alla furia omicida di Jigsaw, scappando terrorizzati.

A dirigere Saw: Legacy sono stati chiamati i fratelli Spierig, Peter e Michael. Originari della Germania, dove sono nati nel 1976, i gemelli Spierig sono cresciuti a Sidney, in Australia. I due registi si fanno notare già dal loro esordio cinematografico che risale al 2003, quando dirigono Undead, uno zombie-movie a basso costo di cui curano anche gli effetti speciali.

Le due opere successive degli Spierig Bros., pur essendo realizzate in Australia, sono finanziate da Hollywood. Nel 2009 esce Daybreakers - L'ultimo vampiro con Ethan Hawke, che racconta di un'epidemia ha trasformato la maggior parte degli esseri umani in vampiri, riducendo la percentuale di esseri umani non infetti al 5% che vengono utilizzati come riserve di sangue. Nel 2014 ancora fantascienza con Predestination, adattamento cinematografico del racconto di Robert A. Heinlein "Tutti voi zombie" in cui si racconta la missione di un viaggiatore temporale governativo interpretato da Ethan Hawke.





Saw: Legacy - prima clip e foto di "Saw 8"

Il 31 ottobre arriva nelle sale italiane Saw: Legacy aka Jigsaw, ottavo capitolo della saga thriller-horror "Saw" che torna al cinema a ben sette anni da quello che era stato annunciato come ultimo film del franchise, Saw 3D - Il capitolo finale.

Halloween Horror Nights 2017: trailer e video dell'attrazione 'Saw - The Games of Jigsaw' Le contorte trappole del serial killer Jigsaw in un nuovo labirinto dell'evento Halloween Horror Nights.

Liosgate ha reso disponibile una prima clip in lingua originale di Saw 8 che vi proponiamo insieme ad una galleria di foto ufficiali e la locandina italiana del film.

La scena della clip, accennata anche nei trailer, vede cinque sconosciuti con secchi di ferro in testa incatenati un accanto all'altro in una stanza. La voce molto familiare di John Kramer, ovvero Jigsaw, parla da un interfono e rivela che un tributo di sangue deve essere versato affinchè coloro che sono coinvolti nel gioco sopravvivano. Poi le catene collegate ai loro secchi iniziano a tirarli verso alcune lame che fuoriescono dal muro. La clip s'interrompe prima dell'inevitabile spargimento di sangue, ma come antipasto non c'è male.

Saw: Legacy arriverà nelle sale giusto in tempo per festeggiare Halloween al cinema.





Saw: Legacy - prima featurette e 16 nuovi poster di "Saw 8"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 31 ottobre arriva nei cinema italiani Saw: Legacy aka Saw 8 e Lionsgate ha reso disponibili un prima featurette in lingua originale e 16 nuove locandine del film. Nonostante il fatto che Saw 3D: Capitolo finale aveva promesso la fine del gioco, lo studio non ha potuto resistere nel darci un'altro capitolo del leggendario franchise horror distribuito nella sale per Halloween.

La featurette, intitolata "The Philosophy of Jigsaw", riesamina la ragione per cui il serial killer di Tobin Bell fa quello che fa. John Kramer ci ricorda in questo video che "quelli che non apprezzano la vita non la meritano". Il video si apre con un richiamo a questa precisa filosofia, ma poi si trasforma in un rapido riassunto di alcune delle trappole più iconiche e letali dall'intero franchise, mostrando anche un assaggio di alcuni dei nuovi giochi di Jigsaw che andremo a vedere in Saw 8.

Quello che sappiamo sulla trama è che il film ruota attorno a cadaveri che cominciano a spuntare in giro per la città e con il procedere delle indagini un solo nome emerge, quello di John Kramer, noto anche come il killer Jigsaw. Ma come può essere? Kramer è (presumibilmente) morto da oltre un decennio, con l'ultima apparizione "dal vivo" avvenuta in Saw III - L'enigma senza fine.

Alla regia di Saw: Legacy troviamo Peter Spierig e Michael Spierig (Daybreakers, Predestination). Ad oggi il franchise Saw, iniziato nel 2004 con il primo film di James Wan, ha incassato 873,3 milioni di dollari in tutto il mondo, incassi che lo rendono uno dei franchise horror più lucrosi di tutti i tempi.





Saw: Legacy - nuovo trailer italiano e locandina di "Saw 8"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Eagle Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Saw: Legacy (Jigsaw), ottavo capitolo della saga horror "Saw" in arrivo nei cinema italiani il 31 ottobre 2017.

Jigsaw è tornato! Alcuni corpi vengono trovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare. Con l’avanzare delle indagini, gli indizi punteranno ad unico colpevole: John Kramer. Jigsaw però è morto da oltre dieci anni. Qualcuno avrà preso il suo posto?

Sappiamo che Tobin Bell, il Jigsaw originale sarà nel film, ma in quale veste? Lo vedremo in alcuni flashback o come voce fuori campo? O forse Jigsaw si è preso gioco di tutti ed è in qualche modo riuscito a sopravvivere agli eventi di Saw III?

Il film è diretto dai registi Peter e Michael Spierig (Daybreakers, Predestination) e interpretato da Laura Vandervoort (Bitten, Smallville), Hannah Anderson, Mandela Van Peebles, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert e James Gomez.

A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film.





Jigsaw: nuovo poster di "Saw 8" dal Comic-Con 2017

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Nuovo poster ufficiale dal Comic-Con di San Diego per Jigsaw che celebra il ritorno del John Kramer di Tobin Bell. Durante il fine settimana alla convention di San Diego, l'attore Tobin Bell era presente all'evento per firmare alcuni di questi nuovi poster esclusivi. Il poster di colore nero e rosso ritrae John Kramer in tutta la sua contorta gloria sopra il titolo Jigsaw.

Saw: Legacy - Tobin Bell torna in 'Saw 8' e nuovi dettagli sulla trama "Saw Legacy", ottavo capitolo della longeva saga horror arriva nelle sale americane ad Halloween 2017

Sinora lo studio è stato abbastanza avaro di dettagli riguardo la trama di Jigsaw, ma il primo trailer ci ha dato il nostro primo vero sguardo a Saw 8 e ad alcuni degli elementi della storia. Cadaveri martoriati iniziano a spuntare in tutta la città con la firma di Jigsaw lasciata chiaramente su tutti loro. Si tratta di un emulatore? Le cose si complicano quando il DNA e alcune registrazioni audio di John Kramer iniziano ad accompagnare i ritorvamenti. La domanda quindi sorge spontanea: in Jigsaw scopriremo che il John Kramer di Tobin Bell è vivo?

Coloro che hanno seguito il franchise Saw sapranno che John Kramer è morto in Saw III. Tobin Bell è riapparso in seguito in sequenze flashback, ma sino ad ora la sua morte era data per certa. Sembrerebbe piuttosto improbabile che dopo sette film il franchise prenda una svolta sovrannaturale con una qualche resurrezione, sarebbe bizzarro e intrigante, ma ripetiamo altamente improbabile. Qualunque sia l'arcano, John Kramer sarà chiaramente una presenza incombente questo film, morto o vivo.

Jigsaw uscirà nei cinema americani il 27 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Se i registi Peter e Michael Spierig (Daybreakers, Predestination) riuscirano a far risorgere il franchise a sette anni dall'ultimo capitolo, qusrto Jigsaw potrebbe essere considerato un vero e proprio riavvio della saga.





Jigsaw: nuovi poster di "Saw 8" per il Comic-Con 2017

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Pur non avendo un panel al Comic-Con, Lionsgate ha utilizzato la convention di San DIego per lanciare un primo trailer di Jigsaw che trovate scorrendo l'articolo. Ora lo studio ha reso disponibili una serie di nuovi poster che mostrano che Jigsaw è ovunque e soprattutto può essere chiunque.

Il concetto dietro Saw 8 è che l'eredità di Jigsaw appartiene ora ai reietti. È giunto il momento per coloro che sinora hanno subito in silenzio per avere una sanguinosa e plateale vendetta. I poster ci mostrano uomini e donne che indossano la famigerata maschera di maiale che ora può nascondere il volto di chiunque, di un familiare, di un vicino, di un collega di lavoro.

La storia si svolge sette anni dopo Saw 3D - Capitolo Finale e vede protagoniste Laura Vandervoort (Bitten, Smallville) e Hannah Anderson (Shoot the Messenger, Lizzie Borden Took an Ax). E' stato riferito in precedenza che Tobin Bell tornerà nei panni di John Kramer, probabilmente in alcuni flashback dato che morto dopo il terzo Saw, a meno che non ci sia qualcosa di sinistro in atto che ancora non sappiamo. Michael e Peter Spierig (Daybreakers) dirigono da una sceneggiatura di Pete Goldfinger e Josh Stolberg scritta con il supporto dei creatori del franchise James Wan e Leigh Whannell.

Il cast è completato da Mandela Van Peebles, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert e James Gomez. Pare che in Jigsaw rivredremo anche il Ryan di Jon Cor, personaggio di Saw 3D del 2010. Ryan appariva nella trappola d'apertura con Brad in Saw 7 di Sebastian Pigot. I produttori Patrick Melton e Marcus Dunstan hanno precedentemente rivelato che erano Ryan e Brad che indossavano le maschere di maiale alla fine del film, che ha portato all'ipotesi che potrebbero essere coloro che hanno violato la tomba di John Kramer in questa ottavo capitolo.





Jigsaw: primo trailer ufficiale di "Saw 8"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Con il Comic-Con pronto al via Lionsgate ha deciso di rendere disponibile un primo trailer di Jigsaw aka Saw 8 diretto dai registi Peter e Michael Spierig (Daybreakers, Predestination) che presensieranno alla convention di San Diego con Jigsaw aka Tobin Bell, per parlare e introdurre il ritorno del franchise "Saw", che è stato in stand-by per sette anni. Saw 3D - Il capitolo finale sembrava indicare la conclusione della serie, ma era solo una pausa con Jigsaw che promette trappole e giochi ancor più violenti e sadici.

Come mostra il trailer cadaveri martoriati cominciano a spuntare per la città e su ognuno di loro c'è la firma di Jigsaw. Sembrebbe opera di un killer "copycat" anche se sui corpi viene rinvenuto il DNA e alcune registrazioni audio del famigerato killer. Il trailer mostra anche fugacemente l'ampia gamma di trappole che i personaggi incontreranno in Jigsaw.

Sappiamo che Tobin Bell, il Jigsaw originale sarà nel film, ma in quale veste? Lo vedremo in alcuni flashback o come voce fuori campo? O forse Jigsaw si è preso gioco di tutti ed è in qualche modo riuscito a sopravvivere agli eventi di Saw III?





Jigsaw: prima immagine ufficiale di "Saw 8" e intervista ai fratelli Spierig

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il franchise "Saw" si sta preparando per un sanguinoso ritorno sul grande schermo, dopo un'assenza di sette anni per un'uscita statunitense fissata a ridosso di Halloween. Saw 8, ufficialmente intitolato Jigsaw, debutta negli States il 27 ottobre 2017 e oggi possiamo proporvi unha nuova immagine ufficiale e alcuni dettagli sul film dai registi di Jigsaw.

I registi Peter Spierig e Michael Spierig (Daybreakers, Predestination) hanno recentemente parlato con Entertainment Weekly su Jigsaw. Nonostante il serial-killer di Tobin Bell sia morto in Saw III, la sua presenza si avvertirà in questo film e i suoi "giochi" sadici guideranno ancora la trama. Peter Spierig parla della trama del film.

Corpi emergeranno e sono collegati a Jigsaw o ad una copia di Jigsaw. Il DNA di Tobin Bell è in tutto questo film.

I registi non sono stati in grado di confermare se Tobin Bell apparirà o meno in Saw 8, ma è altamente probabile che verrà mostrato, anche se solo in flashback. Sembra anche molto probabile che Bell avrà qualcosa a che fare con il film, dato che Lionsgate la settimana prossima lo porterà al Comic-Con di San Diego per incontrare i fan e firmare autografi. Moltre trappole di Jigsaw saranno nel film e saranno in versioni ancor più sanguinose. Michael Spierig sul tono di Saw 8 e su quanto violenza verrà messa in scena.

Abbiamo alcune trappole piuttosto folli nel film, non ci tiriamo indietro quando si tratta di gore. È un perfetto film di Halloween. Forse non è così brutale e divertente, ma è qualcosa che abbiamo cercato di infondere al film ed è ancora pieno di divertimento, questo è certo, e in più ha un grande mistero e ci sono dei colpi di scena molto interessanti: è il Saw per il 2017.

Saw è uno dei franchise horror più lucrosi della storia, con un totale di 873,3 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.









Jigsaw: primo poster di "Saw 8" e annuncio panel al Comic-Con 2017

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lionsgate ha reso disponibile un primo poster ufficiale di Jigsaw aka Saw 8 che invita a diventare Jigsaw. Cosa significa? Qualcuno deve raccogliere l'eredità poiché il John Kramer di Tobin Bell è morto da lungo tempo.

Il poster presenta una testa di maiale adornata con una parrucca su un tavolo con la parola "diventa". L'ultimo film del franchise è stato Saw 3D - Il capitolo finale del 2010. Qualcuno ha davvero pensato che quel film sarebbe stato la fine per Saw? La storia di Jigsaw riprende sette anni dopo gli eventi dell'ultimo film con protagoniste Laura Vandervoort (Bitten, Smallville) e Hannah Anderson (Shoot the Messenger, Lizzie Borden Took an Ax). Nel cast c'è anche Tobin Bell di nuovo nei panni di John Kramer, probabilmente in sequenze di flashback, dal momento che è morto in Saw 3.

Lionsgate ha tutte le ragioni per pensare a Jigsaw com potenziale successo. Saw è uno dei franchise horror più lucrosi di sempre con un totale di 873,3 milioni di dollari incassati tutto il mondo. Poiché lo studio ha dato al pubblico una pausa di sette anni, i fan sono probabilmente pronti a tornare al franchise, senza contare che la data di uscita americana è fissata a ridosso di Halloween, con Jigsaw nei cinema per il 27 ottobre 2017.

Probabilmente vedremo un primo trailer di Jigsaw al Comic-Con di San Diego. Lo studio ha annunciato un incontro con Tobin Bell che firmerà autografi e un panel dal titolo "Reinventing Horror" a cui parteciperanno i registi del film, Michael e Peter Spierig (Daybreakers, Predestination).





Jigsaw, nuovo titolo e logo ufficiale per Saw 8

Ha cambiato titolo e svelato il proprio logo ufficiale l'ottavo capitolo di Saw, pronto a resuscitare il 27 ottobre prossimo sette anni dopo Saw 3D - Il capitolo finale, settimo ed ultimo episodio del franchise. Da Saw: Legacy siamo passati a Jigsaw, nome del protagonista creato da James Wan e Leigh Whannell. Ad interpretarlo dal 2004 al 2010, come dimenticarlo, Tobin Bell.

Protagoniste di questo ottavo capitolo, che ambisce a rilanciare la saga horror, Laura Vandervoort (Bitten, Smallville) e Hannah Anderson (Shoot the Messenger), con altri membri del cast ancora da confermare. Visto il titolo da poco annunciato è però facile immaginare un doveroso ritorno per Bell, oggi 74enne.

Jigsaw vedrà alla regia Michael e Peter Spierig (Daybreakers), con Pete Goldfinger e Josh Stolberg (Piranha 3D, Sorority Row) allo script al fianco dei creatori James Wan e Leigh Whannell. Come tutti i precedenti capitoli, Saw 8 vedrà Mark Burg, Gregg Hoffman e Oren Koules produttori. Costati complessivmente 67 milioni di dollari, i primi sette capitoli del franchise hanno incassato 870 milioni di dollari in tutto il mondo.

