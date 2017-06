Downton Abbey, la serie tv divente film - è ufficiale

Acclamata serie televisiva anglo-americana in costume ideata e principalmente scritta dall'attore e scrittore Julian Fellowes, Downton Abbey ha incantato gli spettatori di mezzo mondo per 6 stagioni e 52 episodi, vincendo tra i tantissimi riconoscimenti 12 Emmy e 3 Golden Globes.

Ebbene due anni dopo la sua chiusura, Downton Abbey risorgerà al cinema. A confermare le indiscrezioni più volte circolate nel corso degli ultimi mesi Michael Edelstein, Presidente di NBCUniversal, tramite l''Associated Press.

'Stiamo lavorando ad un film, in fase di sviluppo da un po' di tempo. Stiamo lavorando alla sceneggiatura e abbiamo bisogno di scovare un modo per incontrare il cast, perché i vari attori cominciano a dedicarsi ad altri progetti. Ma speriamo che le riprese possano iniziare nel 2018'.

Lo stesso Fellowes, tramite Entertainment Weekly, aveva confermato la possibilità di un lungometraggio targato Downton Abbey.

'La gente mi chiede sempre del film. Ho lavorato un po' sul copione, perché non voglio rischiare che otteniamo l'approvazione e non ho nulla di pronto. Ma siamo ancora in attesa del sostegno dello studios. Dopo la più grande difficoltà sarà incontrare il cast, perché rispetto alla maggior parte delle serie tv il nostro è enorme'.