Dunkirk di Christopher Nolan, dopo Following sarà il suo film dalla minore durata

Di Federico Boni mercoledì 21 giugno 2017

Christopher Nolan stupisce con la durata 'breve' di Dunkirk.

E' l'Hollywood Reporter a svelare la sorprendente durata di Dunkirk, attesissimo nuovo film di Christopher Nolan. Il regista britannico ha infatti spesso abituato i suoi fan a pellicole particolarmente lunghe, ma così non sarà per il suo primo 'war movie'.

Dunkirk: nuovo trailer italiano del film di Christopher Nolan Christopher Nolan porta sul grande schermo la leggendaria battaglia di Dunkirk - Al cinema dal 31 agosto 2017. 107 minuti. Tanto, o forse dovremmo dire 'così poco', durerà Dunkirk, diventato il 2° film più 'breve' della storia cinematografica di Nolan dopo Following, film d'esordio del 1998 da 69 minuti. Memento, pellicola che lo rese subito celebre agli occhi del grande pubblico, ne durava 113; Insomnia, uscito nel 2002, 118; Batman Begins, primo capitolo della trilogia DC, 140; The Prestige, uscito nel 2006, 130; Il cavaliere oscuro, sbarcato in sala nel 2008, ben 152; Inception, uscito nel 2010, 148; Il cavaliere oscuro - Il ritorno addirittura 164; ed infine Interstellar, record per il regista, 169 minuti.

Calcolatrice alla mano, Dunkirk durerà 62 minuti in meno di quest'ultima pellicola, uscita nel 2014. Tanti i film estivi in uscita nei prossimi due mesi che supereranno agevolmente la durata dell'ultima fatica di Nolan. Da Transformers 5 (2 ore e 29 minuti) a Spider-Man: Homecoming (2 ore e 10 minuti), senza dimenticare le 2 ore e 21 minuti di Wonder Woman e le due ore e 15 minuti dei Guardiani della Galassia 2. Considerando i lunghissimi titoli di coda che potranno accompagnare Dunkirk (oltre 1000 comparse), la durata effettiva della pellicola potrebbe persino diminuire ulteriormente.

Interpretato da Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D’Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan e Tom Glynn-Carney, Dunkirk si apre con centinaia di migliaia di truppe Inglesi e Alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia, con alle spalle il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile con il nemico che incalza. Il film uscirà nei cinema d'Italia il 31 agosto 2017.

Fonte: HollywoodReporter