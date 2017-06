Al cinema dal 22 giugno: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Arrivano in sala il sequel "Transformers 5" di Michael Bay, "Parliamo delle mie donne" di Claude Lelouch e l'avventura biografica "Civiltà perduta" con Robert Pattinson e Charlie Hunnam.

- Transformers: L'ultimo cavaliere (USA 2017 - Azione / Fantascienza - Durata 148 minuti) di Michael Bay con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro, Stanley Tucci, Josh Duhamel. Trama: L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: l'inventore americano Cade Yeager, l'autobot Bumblebee, un lord inglese e una professoressa di Oxford. TRAILER ITALIANO

Transformers – L'ultimo cavaliere: Recensione in Anteprima Dopo 10 anni di critiche al vetriolo e incassi stratosferici, Michael Bay chiude la sua esperienza Transformers con L'ultimo cavaliere.

Transformers: L'Ultimo Cavaliere - Il Magazine di Blogo Blogo presenta il Magazine dedicato al 10° anniversario di Transformers e lo spettacolare video che vede protagonista la Mercedes-AMG GT R, ideale ambasciatrice del cinquantesimo compleanno di AMG

- Civiltà perduta (USA 2017 - Drammatico / Avventura / Biografico - Durata 141 minuti) di James Gray con Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Angus Macfadyen, Edward Ashley, Franco Nero. Trama: 1925, il leggendario esploratore britannico Percy Fawcett si avventura in Amazzonia, alla ricerca di un’antica civiltà, lo splendente regno di El Dorado, con lo scopo di fare una delle scoperte più importanti della storia. Dopo aver catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, Fawcett s’imbarca insieme al figlio, determinato a provare che quest’antica civiltà, da lui rinominata Z, esiste. Ma la spedizione scompare poi nel nulla. TRAILER ITALIANO

Civiltà perduta: recensione in anteprima del film di James Gray Il più classico e old-fashioned dei registi americani torna con un film d'avventura d'altri tempi: leggi la recensione di The Lost City of Z.

- Parliamo delle mie donne (Francia 2017 - Commedia - Durata 124 minuti) di Claude Lelouch con Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre, Valérie Kaprisky. Trama: Jacques Kaminsky è un fotografo di guerra di fama internazionale, stimato per il suo lavoro, ma padre e marito assente. Trasferitosi in una baita in montagna con la sua nuova compagna Nathalie, vuole trascorrere un felice riposo dal lavoro. La lontananza, soprattutto emotiva, dalle sue quattro figlie, però, lo rendono un uomo infelice. Così il suo migliore amico Frédéric Selman escogiterà una messinscena per risollevare la situazione e riavvicinarlo alle sue figlie. TRAILER ITALIANO

- Metro Manila (Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 114 minuti) di Sean Ellis con Jake Macapagal, John Arcilla, Angelina Kanapi, Reuben Uy, Althea Vega, Leon Miguel, Mailes Canapi, Ana Abad-Santos. Trama: Alla ricerca di un futuro migliore nella megalopoli Manila, Oscar Ramirez e la sua famiglia fuggono dalla miseria delle risaie del Nord delle Filippine. Manila però si rivela una giungla addirittura peggiore, e presto la dura vita della metropoli soffoca i loro sogni ed aspettative. La famiglia Ramirez si trova ad esser vittima di soprusi e corruzione. Oscar però ha un colpo di fortuna: riesce a trovare un impiego ben pagato come agente di sicurezza ai blindati di traporto valori. Il suo collega e superiore lo ha in simpatia e quindi lo prende sotto la propria ala. Ma presto vengono a galla i lati oscuri del lavoro di Oscar e del suo collega e superiore. TRAILER ITALIANO

- The Habit of Beauty (Italia / Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 89 minuti) i Mirko Pincelli con Vincenzo Amato, Francesca Neri, Noel Clarke, Nico Mirallegro, Nick Moran, Michael Warburton, Luca Lionello, Mia Benedetta, Tommaso Neri. Trama: il film racconta la storia di Elena ed Ernesto, una coppia lacerata dalla tragica morte per incidente del figlio Carlo, che ritrova la voglia di vivere quando incontra Ian, un problematico ragazzo inglese che diventa per loro come un figlio adottivo. TRAILER ITALIANO

- Girotondo (Italia 2017 - Drammatico - Durata 90 minuti) di Tonino Abballe con Erika Marconi, Massimiliano Buzzanca, Antonella Ponziani, Valentina Ghetti, Armando De Razza, Rosaria Razza. Trama: Il percorso della vita narrato attraverso le figure di Erika e Loredana, che danno immagine alla violenza subita dal proprio partner o da uno sconosciuto per strada, alla sofferenza patita durante una separazione oppure da un tradimento, alle decisioni difficili da prendere e alle conseguenze subite. Vicende di uomini e donne comuni, ma che nonostante tutto ancora credono nell’amore. TRAILER UFFICIALE