Robert Doisneau - La lente delle meraviglie: trailer italiano del documentario di Clémentine Deroudille

Di Pietro Ferraro giovedì 22 giugno 2017

Robert Doisneau - La lente delle meraviglie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Clémentine Deroudille nei cinema italiani dal 19 giugno 2017.

Wanted cinema il 19 giugno porta nelle sale d'Italia il documentario Robert Doisneau - La lente delle meraviglie della regista Clémentine Deroudille, un ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo.

Grazie a un ricco archivio di immagini inedite, interviste ai suoi amici, “complici” e rarissimi video di repertorio, il documentario è lo straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo, noto per capolavori immortali come “Il bacio” e per un approccio profondamente umanista verso l’Arte. Il film racconta la sua vita da giovane ragazzo delle periferie francese fino a diventare una superstar della fotografia, mostrando tutta la sua determinazione a divenire il più grande “ritrattista della felicità umana”. Tra le sue opere più conosciute il “Bacio davanti all'hotel De Ville”, la foto, scattata nel 1950, di una coppia di ragazzi che si baciano lungo le caotiche vie di Parigi.

NOTE DI REGIA

Abbiamo voluto mettere in evidenza un Doisneau diverso, mostrando l’importanza e le diverse sfaccettature del suo lavoro e occupandoci degli aspetti innovativi e meno conosciuti della sua vita. Ci siamo concentrati sull’interesse che ha mostrato per le fotografie a colori, come evidenziato dai reportage che fece a Palm Springs o nei sobborghi di Parigi. Le sue opere Bianco&Nero che tutti noi conosciamo, ci ha sempre distolto da un’altra gemma nascosta nel suo lavoro: le sue foto a colori, che stiamo iniziando a scoprire solo adesso. Abbiamo voluto immaginare Doisneau vagare per le strade di Parigi, le stesse in cui ha vissuto per tutta la vita, e i diversi paesi che ha visitato grazie al suo lavoro. Era un fotografo che aspettava per ore, pazientemente, per costruire un’immagine idealizzata in maniera meticolosa e quando non era possibile immortalare l’emozione di un momento fugace, si

avvaleva di modelli per ricrearla. Grazie ad un ampio lavoro di archiviazione, siamo riusciti ad ottenere documenti sonori e materiale video inediti insieme a numerose "figure chiave" che ci raccontano Doisneau attraverso le sue stesse parole, portando alla luce alcuni degli aspetti più essenziali della sua vita e delle sue opere.