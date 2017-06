Spider-Man: Homecoming - nuova action figure "Hot Toys" di Iron Man

Di Pietro Ferraro giovedì 22 giugno 2017

Hot Toys annuncia una nuova spettacolare action figure della nuova armatura indossata da Robert Downey Jr. nel reboot "Spider-Man: Homecoming".

Il prossimo 6 luglio Spider-Man: Homecoming debutta nei cinema italiani e Hot Toys annuncia una nuova action-doll dedicata al reboot dell'Uomo Ragno, in cui il nuovo Peter Parker di Tom Holland sarà affiancato dal Tony Stark di Robert Downey Jr. in veste di mentore, è lui che l'ha reclutato in Captain America: Civil War ed è lui che ha realizzato il suo nuovo costume.

Spider-Man: Homecoming: nuova action figure Hot Toys dell'Uomo Ragno di Tom Holland Hot Toys annuncia una seconda action-doll ispirata al nuovo Uomo Ragno del reboot Sony-Marvel.

La nuova action-doll di Hot Toys replica la nuova sgargiante armatura "Mark XLVII" che Tony Stark / Iron Man indosserà per lottare al fianco di Spider-Man contro l'Avvoltoio di Michael Keaton e alcuni "sgherri" come Shocker e il Riparatore.

La figure "Iron Man Mark XLVII" della serie "MMS Hot Toys", alta 32 cm e con 28 punti di illuminazione a LED in tutto il corpo, presenta una colorazione strepitosa con colori metallizzati rosso e oro e un colore argento distintivo a due tonalità nella sezione centrale. Una serie di componenti sono stati aggiunti alla figure tra cui: una scultura della testa di Tony Stark che replica il volto di Robert Downey Jr.; una testa intercambiabile con casco illuminato a LED; un casco vuoto intercambiabile che emula l'armatura in modalità drone; parti dell'armatura intercambiabilia, accessori extra che replicano l'effetto di spinta dei repulsori (mani e piedi) e un supporto appositamente progettato.

La nuova figure di Iron Man è disponibile in preordine sul sito Sideshow.