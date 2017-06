IT di Andres Muschietti, è ufficiale il rating R

Di Federico Boni giovedì 22 giugno 2017

A pochi mesi dall'uscita in sala, l'attesa conferma: IT sarà rating R negli States.

'Film vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto'.

IT, nuovo record di visualizzazioni in 24 ore per il trailer: 197 milioni - battuto Fast & Furious 8 Dato ancor più clamoroso se ampliato alle 36 ore: 246 milioni di visualizzazioni. Atteso e tutt'altro che scontato (mai sottovalutare Hollywood), è arrivato il rating R per IT di Andres Muschietti, in uscita al cinema il prossimo 19 ottobre (8 settembre negli Usa). A riportarlo il sito BloodyDisgusting. L'MPPA (Motion Picture Association of America) ha motivato il 'marchio' sottolineando la "violenza, gli orrori contenuti nel film, le immagini sanguinose e il linguaggio."

Festa grande, neanche a dirlo, tra i fan del romanzo di Stephen King. Protagonisti della pellicola Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor, con Bill Skarsgård negli iconici abiti del pagliaccio Pennywise. Muschietti, regista argentino de La Madre, in cabina di regia, con Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman allo script e una premiere mondiale che potrebbe sbarcare al Lido di Venezia.

Quando iniziano a scomparire i ragazzi della città di Derry, nel Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze.