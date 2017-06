I Fantastici 4, arriva un reboot sui figli della Torcia Umana e della Donna Invisibile?

I Fantastici 4 di nuovo al cinema. Ma in versione 'teen'.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: recensione in anteprima Il controverso reboot di Josh Trank approda nei cinema italiani - Leggi su Blogo la recensione di "Fantastic 4". In casa 20th Century Fox non hanno ancora digerito l'autentico disastro cinematografico combinato da Josh Trank con Fantastic Four, reboot dei Fantastici 4 nel 2015 sbertucciato dai fan, distrutto dalla critica e uscito malconcio dal box office con perdite da 100 milioni di dollari.

Per questo motivo lo studios, che vorrebbe spremere il più possibile i propri supereroi, starebbe pensando ad un secondo reboot ma dal taglio 'teen', perché centrato sui figli di Mr. Fantastic (Reed Richards) e della Donna invisibile (Susan "Sue" Storm), ovvero Franklin e Valeria, con la Torcia Umana (Johnny Storm) e la Cosa (Ben Grimm) lasciati apparentemente ai margini. A rivelarlo il sito BledingCool, imboccato da una 'credibile fonte'. Ad occuparsi di una prima bozza di sceneggiatura Seth Grahame-Smith, già ampiamente criticato per gli script de La leggenda del cacciatore di vampiri, PPZ - Pride + Prejudice + Zombies e Dark Shadows.

Nel 2005 e nel 2007, come dimenticarli, i primi due capitoli cinematografici dei Fantastici 4, in grado di incassare rispettivamente 330.6 e 289 milioni di dollari.

