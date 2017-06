La Torre Nera: Stephen King ha visto e commentato il film

Di Pietro Ferraro giovedì 22 giugno 2017

Il regista Nikolaj Arcel ha recentemente rivelato in un'intervista che Stephen King è contento dell'adattamento "La Torre Nera" nei cinema dal 10 agosto.

Nikolaj Arcel, regista dell'imminente adattamento La Torre Nera, ha recentemente rivelato in una recente intervista con IGN che Stephen King è contento del modo in cui il film è stato approcciato, nonostante lo scrittore abbia definito il film essenzialmente diverso dal suo romanzo originale. L'adattamento per il grande schermo è stato in fase di sviluppo per anni e Stephen King aveva avvertito i fan di lungo data della serie di libri che il film sarebbe stato diverso in molti modi, quasi come se stesse cercando di preparare i suoi lettori ad una eventuale delusione, ma dalle sue parole si evince che ciò che ha visto su schermo sembra essergli piaciuto.

Nell'intervista Nikolaj Arcel ha rivelato che lo scrittore ha collaborato con alcune note durante la stesura della sceneggiatura.

Ad un certo punto ha detto: "Ho alcune note per la sceneggiatura". Così ci ha inviato una copia cartacea della sceneggiatura, con note scritte a mano, era molto gentile e molto rispettoso. Ci spiegava che "Forse Roland qui non parlerebbe tanto"...era proprio come un custode dei personaggi.

Arcel ha continuato rivelando esattamente quello che Stephen King gli ha scritto dopo aver visto una versione completa del film.

Dopo aver visto il film per la prima volta King mi ha scritto: "Questo non è proprio il mio romanzo, ma lo è molto nello spirito e nel tono. Ne sono molto felice.

Sempre durante l'intervista Arcel ha affermato che La Torre Nera non è un adattamento diretto di un singolo libro della serie, ma è una "continuazione del canone" delle storie contenute nella serie. Questa è la prima volta che questo fatto è stato annunciato ufficialmente e va anche notato che Stephen King ha approvato l'idea di un adattamento che si svolge "dopo" gli eventi narrati nei libri.

La Torre Nera è previsto nei cinema italiani il 1o agosto 2017 con Idris Elba come il Pistolero Roland Deschain, Matthew McConaughey come Walter O’Dim alias "l’Uomo in Nero" e Tom Taylor come Jake.