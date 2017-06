Han Solo, Ron Howard dirigerà il 2° spin-off Star Wars - è ufficiale

Han Solo, dopo l'addio di Phil Lord e Christopher Miller sarà Ron Howard a completare le riprese.

Non hanno davvero perso tempo, in casa Disney, dopo il clamoroso licenziamento di Phil Lord e Christopher Miller dal set di Han Solo, 2° spin-off Star Wars in uscita al cinema tra meno di un anno. A prendere le redini della regia sarà Ron Howard, premio Oscar con A Beautiful Mind, come confermato poche ore fa da Kathleen Kennedy, presidente LucasFilm.



'Noi di Lucasfilm crediamo che il massimo obiettivo di ogni film sia quello di divertirsi, portando avanti lo spirito della saga che George Lucas iniziò quarant'anni fa. Partendo da questo concetto, siamo entusiasti di annunciare che Ron Howard dirigerà il film ancora senza titolo dedicato a Han Solo. Abbiamo uno straordinario script, uno straordinario cast e una straordinaria troupe, oltre all'impegno assoluto di fare un grande film. Le riprese riprenderanno il 10 luglio'.

Una situazione senza precedenti, va detto, perchè Phil Lord e Christopher Miller hanno di fatto diretto metà pellicola, con Howard nella complicata situazione di dover gestire un cast e un set ancora scossi dall'addio improvviso dei due registi. La pellicola dovrebbe uscire in sala il 25 maggio del 2018, ma a questo punto è facile immaginare uno slittamento fino a Natale. Molto dipenderà dalle decisioni di Howard, che ha superato in volata Lawrence Kasdan, Joe Johnston ed è ora chiamato a smantellare quanto fatto fino ad oggi oppure a proseguire con 'moderazione' il lavoro di Lord e Miller. Bisognerà poi intervenire sui diritti e sui credits, nel caso in cui alcune scene girate da Lord e Miller dovessero sopravvivere nel montaggio finale di Howard. Un bel pasticcio.

Ron, come dimenticarlo, incrociò la LucasFilm nel 1973 con American Graffiti di George Lucas, per poi girare Willow nel 1988. 11 anni dopo, era il 1999, Lucas gli propose di girare La Minaccia Fantasma ma Howard non accettò l'incarico. Passati quasi 20 anni, il regista, reduce da qualche flop di troppo, ha alla fine ceduto.

