Marshall: trailer del biopic con Chadwick Boseman

Di Pietro Ferraro venerdì 23 giugno 2017

Marshall: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico con Chadwick Boseman cinema americani dal 13 ottobre 2017.

Open Road Films ha pubblicato un primo trailer del dramma biografico Marshall interpretato da Chadwick Boseman. L'anno prossimo l'attore tornera nei panni di Black Panther in Avengers: Infinity War, ma quest'anno lo vedremo interpretare un eroe reale, l'avvocato Thurgood Marshall. Prima di fare la storia come primo giudice afroamericano con un seggio alla Corte Suprema, Thurgood Marshall ha assunto uno dei suoi casi più importanti di sempre nei primi anni '40.

Molto prima di approdare alla Corte Suprema degli Stati Uniti o creare un importantissimo precedente con il caso "Brown v. Board of Education", Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) è stato un giovane avvocato per il NAACP, l'associazione nazionale americana per la tutela delle persone di colore. Il film Marshall è la vera storia della sua grande sfida in quei primi giorni, un caso che ha dibattuto insieme all'avvocato Sam Friedman (Josh Gad), un giovane collega senza esperienza nel diritto penale, assumendo la difesa dell'autista di colore Joseph Spell (Sterling K. Brown), accusato dalla sua datrice di lavoro bianca, Eleanor Strubing (Kate Hudson), di aggressione sessuale e tentato omicidio.

Il cast di supporto include Dan Stevens come Lorin Willis, che ha perseguito Joseph Spell, James Cromwell come il giudice che ha presieduto il caso, Keesha Sharp come Buster moglie di Thurgood Marshall, Rozonda Thomas come l'illustre autrice afroamericana Zora Neale Hurston e Jussie Smolett come lo scrittore, poeta e attivista Langston Hughes.

Reginald Hudlin dirige Marshall, la sua precedente regia cinematografica risale al 2002 con Tutta colpa di Sara (Serving Sara), anche se nel frattempo Hudlin si è cimentato come produttore per Django Unchained e la serie animata The Boondocks, diventando anche un prolifico regista televisivo con episodi per New Girl, Modern Family e The Middle. È stato anche recentemente annunciato ache Reginald Hudlin dirigerà un film di Shadowman per Valiant Comics. La sceneggiatura di Marshall è una collaborazione unica tra il rinomato avvocato Michael Koskoff e suo figlio, lo sceneggiatore Jacob Koskoff (Macbeth). Marshall viene prodotto con il pieno sostegno degli eredi di Thurgood Marshall e Samuel Friedman, compresi i loro figli, John W. Marshall e Lauren Friedman.

Reginald Hudlin è anche produttore al fianco di Paula Wagner e Jonathan Sanger, con Peter Luo e Belton Lee come produttori esecutivi. Dopo il ruolo Marvel di T'challa / Pantera Nera in Captain America: Civil War e l'atteso Black Panther, Marshall segna per Chadwick Boseman il terzo biopic, dopo la sua performance in 42 - La vera storia di una leggenda americana nei panni di Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano a giocare nella Major League Baseball e il biopic Get on Up - La storia di James Brown, dove ha interpretato dal Padrino del Soul, James Brown.

Open Road Films ha fissato una data di uscita di Marshall al 13 ottobre 2017.