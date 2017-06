Star Wars 8: un nuovo fumetto di Darth Vader spiega l'esilio di Luke Skywalker?

Di Pietro Ferraro venerdì 23 giugno 2017

Un nuovo fumetto Marvel di Darth Vader potrebbe rivelare perché l'esilio di Luke Skywalker in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Il nuovo fumetto Marvel di Darth Vader sembra che riveli le motivazioni dell'esilio di Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Tutti i fumetti, i romanzi, i cartoni animati e persino i giochi sono diventati parte del canone ufficiale di Star Wars, tutti legati insieme ai film sotto la guida del "Lucasfilm Story Group". Una delle più grandi aggiunte al canone dai prequel è stato l'Ordine 66 o la Grande Epurazione Jedi, che si è svolta poco dopo la fine delle Guerre dei Cloni, dove l'Esercito di Cloni della Repubblica Galattica si è opposto alla guida dei comandanti Jedi, distruggendo L'ordine Jedi.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cover Vanity Fair, foto e nuovo video dal set

ATTENZIONE!!! A seguire potreste incorrere in potenziali SPOILER quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Nel fumetto di Darth Vader, a Lord Vader è stato assegnato dall'imperatore Palpatine l'incarico di costruire una spada laser. Per costruire la spada laser, Vader deve trovare dei cristalli Kyber protetti dai Jedi per trasformare il cristallo Kyber in un cristallo maligno. Questo porta Darth Vader a cacciare i sopravvissuti Jedi che hanno fatto quello che viene definito "Voto di Barash", uno speciale giuramento adottato da molti Jedi nel corso degli anni per evitare di essere coinvolti in questioni "terrene" e "materiali" per concentrarsi esclusivamente sulla Forza.

Un utente di Reddit ha pubblicato alcune tavole dal secondo numero del fumetto Darth Vader, che getta una nuova luce sull'inerzia dei Jedi durante l'Epurazione.

Ogni Jedi che persegue Barash ha giurato di astenersi da attività legate all'Ordine, un completo disimpegno da qualsiasi altra cosa, tranne la Forza. È una sorta di Penitenza. A chiunque avesse abbracciato il Barash pur venendo a conoscenza dell'Epurazione non sarebbe stato permesso di reagire ad essa o portare avanti azioni di qualsiasi tipo .

Questo potrebbe essere il motivo per cui Luke è finito in un'isola remota su un pianeta rimosso dalle mappe. Una penitenza potrebbe aver spinto Luke a nascondersi dopo che l'addestramento di Kylo Ren ha portato alla cancellazione della maggior parte dell'Ordine Jedi? Il voto Barash spiegherebbe anche l'assenza di Luke in "Il risveglio della Forza"-

Quando gli eventi de "Il risveglio della Forza" prendono il via, la Resistenza e il Primo Ordine sono già in guerra da molti anni, quindi il Voto di Barash potrebbe spiegare molto bene perché Luke non è stato in grado di combattere contro Snoke.

Il fumetto Marvel di Darth Vader di Marvel esplora il passato di Vader e della sua spada laser rossa insieme all'uso dei cristalli Kyber, che sono stati introdotti nelo spin-off Rogue One. Il numero 2 del fumetto sembra affrontare il perché Luke si è nascosto per così tanto tempo e tutto ha perfettamente senso soprattutto perché è ufficialmente parte del canone di Star Wars. Abbiamo ancora sei mesi prima di avere risposte alle nostre molte domande, ma speriamo che un nuovo trailer, forse presentato a luglio al Comic-Con o al D23, possa fornirci un quadro migliore di cosa ci attende in "Gli Ultimi Jedi".