Avatar, i sequel - via alle riprese il 25 settembre

Se la pre-produzione è partita ad aprile in Nuova Zelanda, il via alle riprese dei 4 attesi sequel di Avatar prenderà vita il 25 settembre prossimo. Ad annunciarlo Jon Landau, produttore della saga ospite al CineEurope di Barcellona.

'Il cuore di ogni film sono i personaggi. Uno dei punti di forza delle più grandi sceneggiature è sempre la presenza di tematiche universali con cui è possibile empatizzare, e non c'è niente di più empatico della famiglia. Al centro di ognuno dei nostri quattro film ci sarà la famiglia di Sully. Ogno sequel sarà un film indipendente. La storia di ogni film avrà una sua conclusione... anche se, guardandoli come un insieme, il viaggio attraverso i quattro film creerà una più vasta ed epica saga per il pubblico di tutto il mondo'.