Film 2018-2019: Neve Campbell per Scyscraper - Michael Beach in Aquaman

Di Federico Boni venerdì 23 giugno 2017

Neve Campbell nell'action Scyscraper al fianco di Dwayne Johnson, mentre Michael Beach si è aggiunto al cast di Aquaman.





Film 2018-2019: Oona Chaplin per i sequel di Avarar - Corey Stoll e Kyle Chandler per Damien Chazelle Mahershala Ali e Brian Tyree Henry saranno lo zio e il padre del primo Spider-Man di colore. Quello animato. - Skyscraper: storico volto della saga horror Scream recentemente rilanciata da House of Cards, Neve Campbell affiancherà Dwayne Johnson in Skyscraper. Parola di Deadline. A dirigere la pellicola Universal/Legendary Rawson Marshall Thurber, regista di Palle al Balzo, Come ti spaccio la famiglia e Una spia e mezzo, interpretato proprio da Johnson. Dwayne sarà l'ex agente FBI nonché veterano di guerra Will Ford, chiamato ora a valutare la sicurezza dei grattacieli. Tutto cambia quando il più alto e sicuro grattacielo al mondo, in Cina, va in fiamme, e lui viene incastrato. Ricercato perché ritenuto colpevole, Will deve trovare i responsabili e salvare la sua famiglia, intrappolata proprio nel grattacielo e al di sopra della linea di fuoco.

- Widows: vera sorpresa della 3° stagione di Fargo, appena conclusa, Carrie Coon si è aggiunta al cast di Widows, atteso nuovo thriller di Steve McQueen. L'attrice, attualmente sul set di The Papers di Steven Spielberg, affiancherà Robert Duvall, Liam Neeson, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo. Adattamento cinematografico dell'omonima miniserie britannica del 1983, il film vede allo script lo stesso regista di 12 anni schiavo insieme a Gillian Flynn, autrice nonché sceneggiatrice di Gone Girl. Al centro della storia tre vedove chiamate a vendicare i rispettivi mariti, uccisi in azione in quanto ladri. Le tre donne completeranno il lavoro mai finito dai rispettivi coniugi. Duvall interpreterà il padre di Farrell, che aiuterà le tre vedove a compiere la loro missione.

- Aquaman: Michael Beach si è unito al cast di Aquaman di James Wan negli abiti di un personaggio chiamato Jesse Kane. Parola di Variety. Beach ritroverà quindi Jason Momoa dopo la serie Stargate Atlantis. Nel suo passato da attore il mare ha sempre avuto un ruolo centrale, tanto da averlo visto anche in The Abyss di James Cameron nel 1989. Beach raggiunge Dolph Lundgren, Amber Heard, Nicole Kidman, Temuera Morrison, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Willem Dafoe. In cabina di regia Wan, autore anche dello script insieme a Will Beall e Geoff Johns, per un'uscita in sala datata 21 dicembre 2018. Riprese anche in Sicilia.