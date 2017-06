Ad Astra, Brad Pitt e Tommy Lee Jones per James Gray

Di Federico Boni sabato 24 giugno 2017

Sci-fi con Brad Pitt e Tommy Lee Jones per James Gray. Arriva Ad Astra.

The Lost City of Z: recensione in anteprima del film di James Gray Il più classico e old-fashioned dei registi americani torna con un film d'avventura d'altri tempi: leggi la recensione di The Lost City of Z. Se in Italia è appena arrivato Civiltà Perduta, sua ultima fatica, James Gray è pronto a tornare sul set per un titolo forse ancor più ambizioso. Ad Astra, sci-fi le cui riprese prenderanno vita nel mese di settembre. Protagonisti due star come Brad Pitt e Tommy Lee Jones, premio Oscar come miglior attore non protagonista grazie a Il Fuggitivo.

Secondo quanto riportato da Deadline, Lee Jones indosserà gli abiti del padre di Pitt, abbandonato 20 anni prima per andare alla ricerca di vita extraterrestre su Nettuno. Ora cresciuto, sarà Roy McBride ad andare alla ricerca del padre scomparso, per capire cosa gli sia successo nello Spazio.

Gray ha co-sceneggiato la pellicola insieme ad Ethan Gross, tra gli sceneggiatori di Fringe, con la Plan B di Pitt in cabina produttiva insieme a Marc Butan di Mad River, Anthony Katagas e Rodrigo Teixeira. Pitt, che ha prodotto anche The Lost City of Z, avrebbe dovuto interpretare il protagonista, per poi cedere spazio a Charlie Hunnam. Per Gray, solo 8.5 milioni di dollari incassati con Civiltà Perduta (ne è costati 30) e appena 6 con The Immigrant (ne era costati 16), l'occasione per un riscatto anche 'economico'.

Fonte: Comingsoon.net