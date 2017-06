Stasera in tv: "Delivery Man" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 26 giugno 2017

Rai 1 stasera propone "Delivery Man", film commedia del 2013 diretto da Ken Scott e interpretato da Vince Vaughn, Britt Robertson, Cobie Smulders e Chris Pratt.





Cast e personaggi

Vince Vaughn: David Wozniak

Britt Robertson: Kristen

Cobie Smulders: Emma

Chris Pratt: Brett

Bobby Moynihan: Aleksy

Matthew Daddario: Channing

Jack Reynor: Josh

Andrzej Blumenfeld: Mikolaj Wozniak

Simon Delaney: Victor

Camille e Kennerly Kitt: gemelle

Doppiatori italiani

Francesco Prando: David Wozniak

Barbara De Bortoli: Emma

Gianfranco Miranda: Brett

Luigi Ferraro: Aleksy

Luca Biagini: Mikolaj Wozniak

Pasquale Anselmo: Victor





La trama

David Wozniak (Vince Vaughn), un uomo affabile ma che non è mai riuscito a realizzarsi nella vita scopre di avere ben 553 figli frutto di una donazione a un banca del seme fatta in modo anonimo 20 anni prima. In debito con la mafia e rifiutato dalla sua fidanzata incinta, si trova a dover decidere se svelare o meno la sua identità dopo che 142 dei suoi figli hanno intentato una causa per conoscere l’indentità del padre. Così David si imbarca in un viaggio che lo porta a scoprire non solo se stesso ma anche il padre che potrebbe diventare.

