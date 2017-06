Stasera in tv: "Samba" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 26 giugno 2017

Rai 3 stasera propone "Samba", commedia drammatica del 2014 diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano (Quasi amici - Intouchables) e interpretato da Omar Sy e Charlotte Gainsbourg.





Cast e personaggi

Omar Sy: Samba Cissé

Charlotte Gainsbourg: Alice

Tahar Rahim: Wilson (Walid)

Izïa Higelin: Manue

Youngar Fall: Lamouna, lo zio di Samba

Isaka Sawadogo: Jonas

Hélène Vincent: Marcelle

Christiane Millet: Madeleine

Jacqueline Jehanneuf: Maggy

Liya Kebede: Gracieuse

Clotilde Mollet: Josiane





Trama e recensione

Un incontro fra due mondi, quello di Samba (Omar Sy), senegalese clandestino che vive in Francia da 10 anni e colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice (Charlotte Gainsbourg), una dirigente d’azienda che dopo un crollo psico-fisico da stress decide di cambiare vita. Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei cerca di ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un’associazione. Entrambi stanno provando ad uscire dal loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano... in una storia che, fra umorismo ed emozione, potrebbe aprire un varco verso la felicità. E se la vita avesse più fantasia di loro?

Samba: recensione Dopo il successo di Quasi amici, Eric Toledano ed Olivier Nakache tornano con una nuova commedia apparentemente scomoda. Protagonista ancora una volta Omar Sy. Leggete la nostra recensione in anteprima di Samba





Curiosità e colonna sonora