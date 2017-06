Mark Hamill riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Di Pietro Ferraro lunedì 26 giugno 2017

Mark Hamill senza parole dopo aver ricevuto la notizia che riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Mark Hamill meglio noto come il Luke Skywalker della saga di Star Wars è rimasto "senza parole" dopo aver finalmente ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Molti fan di Star Wars e di Hamill avevano già deciso che meritasse una stella, ma in realtà la cosa non era ancora ufficiale e lo stesso vale per la defunta Carrie Fisher. Quando la Fisher è scomparsa nel mese di dicembre, i fan hanno realizzato la loro stella per l'attrice meglio conosciuta per il ruolo della principessa Leia. Oltre ad interpretare Luke Skywalker, Hamill è anche conosciuto per aver fornito la voce del Joker ai film d'animazione DC e alla popolare serie di videogames "Arkham".

Dopo che si è diffusa la voce che Hamill avrebbe ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, l'attore ha scritto un semplice hashtag in cui si legge "Seenza parole". Hamill è un'icona della cultura pop ed è recentemente tornato al franchise Star Wars in un ruolo minore in "Il risveglio della Forza" e per un ruolo più importante nell'imminente "Gli ultimi Jedi" in arrivo nei cinema a dicembre. Mentre Carrie Fisher e Hamill non avevano avuto stelle sulla Hollywood Walk of Fame, Billy Dee Williams e Harrison Ford hanno ricevuto entrambi l'onore anni fa. Ford è stato insignito della stella nel 2003 mentre Billy Dee ha ricevuto la sua stella nel 1985.

Mark Hamill avrà la sua stella nel 2018 insieme ad altri 34 altri attori tra cui Jack Black, Zoe Saldana, Jeff Goldblum, la Minni di Topolino, Nick Nolte e molti altri. Per quanto riguarda Carrie Fisher ci sono restizioni per l'assegnazione di una stella sulla Hollywood Walk of Fame per celebrità che sono morte di recente, quindi la Fisher non potrà beneficiare della sua stella fino al 2021, 5 anni dopo la sua morte. Oltre a contribuire al mondo delle arti, i candidati devono dimostrare anche la partecipazione alla comunità e di aver contribuito all'educazione civica. Inoltre alla celebrità vengono addebitati 40.000 dollari per installare la stella, anche se la maggior parte delle volte sono studios e fan club a contribuire per questo privilegio.