Cine@Donna torna a Riccione dal 27 al 30 giugno

Di Antonio Maria Abate lunedì 26 giugno 2017

Per il secondo anno consecutivo torna a Riccione Cine@Donna, tra incontri e film all'insegna del cinema al femminile

Il cinema al femminile, secondo ciò che si propongono gli organizzatori, torna anche quest'anno a Riccione. Cine@Donna aprirà ufficialmente i battenti domani, con l’anteprima nazionale di Fottute! (Snatched) di Jonathan Levine con Amy Schumer e Goldie Hawn, per poi portarsi sino a venerdì 30 giugno presso il Cinepalace di Riccione. Ospiti Lucia Mascino, Sabrina Impacciatore e Anita Caprioli, chiamate ad introdurre altrettanti film.

La prima serata vedrà ospite Lucia Mascino, apparsa recentemente ne La ragazza del mondo e Fräulein, oltre che in I delitti del barlume e Braccialetti rossi; è anche la protagonista di Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, di prossima uscita. Sarà lei a introdurre alla visione di Un appuntamento per la sposa (Trough the Wall) dell’israeliana Rama Burshtein, con protagonista Noa Kooler.

La serata successiva ha per protagonista Sabrina Impacciatore che ha lavorato con Maselli, Scola, Muccino, Veronesi, Virzì e Mel Gibson ne La Passione di Cristo, in cui interpreta il ruolo di Santa Veronica. Il film che presenterà è Adorabile nemica (The Last Word) di Mark Pellington con Shirley MacLaine ed Amanda Seyfried.

Infine Anita Caprioli, che si è fatta conoscere con Manuale d’amore e Immaturi oltre ad avere lavorato con Salvatores, Verdone, Veronesi, Montaldo, e ad avere partecipato alla terza serie di Tutti pazzi per amore. Toccherà a lei presentare Il diritto di contare (Hidden Figures) di Theodore Melfi, che racconta del decisivo contributo dato da tre donne afroamericane ai progetti aerospaziali della Nasa culminati con lo sbarco sulla Luna nel 1969. Protagoniste Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae.

A tutto ciò si aggiungono anche mostre e incontri, in merito alle quali vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.