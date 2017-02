La legge della notte: due clip in italiano del film di Ben Affleck

Di Gabriele Capolino lunedì 20 febbraio 2017

La legge della notte - Live By Night: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ben Affleck nei cinema italiani dal 2 marzo 2017.

Warner Bros. ha reso disponibili due prime clip in italiano del dramma La legge della notte, secondo adattamento diretto da Ben Affleck un romanzo dello scrittore Dennis Lehane dopo Gone Baby Gone che ha segnato l'esordio dietro la macchina da presa di Affleck.

Il film è ambientato nei ruggenti anni '20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d'alcool che invade gli speakeasy della mala.

Il cast del film oltre a Ben Affleck include anche Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Sullivan, Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson e Chris Cooper.





La legge della notte: nuova featurette in italiano del film di Ben Affleck

Dal Regista di Argo e The Town, arriva La Legge della Notte, il nuovo film di Ben Affleck nei cinema italiani dal prossimo 2 marzo.

Warner Bros. ha reso disponibile un nuova featurette sottotitolata in italiano che ci porta dietro le queinte di questo dramma d'epoca ambientato durante il Proibizionismo.

Il cast del film oltre allo stesso Affleck include Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Sullivan, Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson, Titus Welliver, Chris Messina, Chris Cooper, Max Casella e Derek Mears.





La legge della notte: nuovi spot tv in italiano del film di Ben Affleck

Warner Bros. ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano di La legge della notte (Live By Night), quarta regia per l'attore Ben Affleck e secondo adattamento di un romanzo dello scrittore Dennis Lehane dopo Gone Baby Gone che ha segnato l'esordio dietro la macchina da presa di Affleck.

Ambientato durante il proibizionismo, la storia segue l'ascesa del famigerato gangster Joe Coughlin (Ben Affleck), figlio di un commissario di polizia di Boston che diventa un contrabbandiere e un trafficante di rum.

La legge della notte debutta nei cinema italiani il 2 marzo.

La legge della notte debutta nei cinema italiani il 2 marzo.





La legge della notte: foto e nuova data di uscita italiana del film di Ben Affleck

Warner Bros ha annunciato una nuova data di uscita di La Legge della Notte, il nuovo film diretto da Ben Affleck e prodotto da Leonardo DiCaprio debutterà nei cinema italiani il 2 marzo 2017.





Ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.

Il cast del film include anche Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Sullivan, Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson, Titus Welliver, Chris Messina, Chris Cooper, Max Casella e Derek Mears.





La legge della notte: nuovo trailer italiano del film di Ben Affleck

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano per La legge della notte (Live By Night), quarta regia per l'attore Ben Affleck che torna ad adattare per il grande schermo un altro romanzo di Dennis Lehane dopo "Gone Baby Gone", libro portato sullo schermo da Affleck nel 2007 che ha segnato il debutto alla regia dell'attore. Dennis Lehane ha anche scritto "Mystic River", "Shutter Island" e "The Drop" tutti adattati per il grande schermo.

"La Legge della Notte" è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin (Ben Affleck), il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, portando Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.

Il cast del film, nei cinema a febbraio 2017, è completato da Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Sullivan, Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson, Titus Welliver, Chris Messina, Chris Cooper, Max Casella e Derek Mears.





La legge della notte: trailer italiano e locandina del film di Ben Affleck

Dopo aver superato a pieni voti la "prova costume" come nuovo Cavaliere oscuro in Batman v Superman: Dawn of Justice, Ben Affleck torna stavolta nella doppia veste di regista e protagonista di La legge della notte (Live By Night). Affleck ha condiviso una foto dal set lo scorso ottobre qiuando le riprese hanno preso il via e oggi abbiamo un primo trailer italiano e una locandina gentilmente offerti da Warner Bros.

Il trailer ci mostra Affleck nei panni di Joe Coughlin, personaggio che proviene da Boston proprio come l'attore. Questa storia è tratta dal romanzo omonimo di Dennis Lehane che ha scritto anche il libro "Gone Baby Gone", che è stato adattato nel 2007 in un film omonimo che ha visto il debutto alla regia di Ben Affleck. All'inizio di questa estate Warner Bros. ha posticipato l'uscita del film da 6 ottobre 2017 al 13 gennaio 2017.

"La Legge della Notte" è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.

Il cast di supporto comprende Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Sullivan, Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson, Titus Welliver, Chris Messina, Chris Cooper, Max Casella e Derek Mears. Ben Affleck dirige da una sua sceneggiatura adattata, tratta dal romanzo di Dennis Lehane. Il prolifico autore ha anche scritto i romanzi "Mystic River", "Shutter Island" e "The Drop" tutti adattati per il grande schermo.





Live By Night di Ben Affleck: iniziate le riprese e prima foto dal set

Articolo pubblicato il 29 ottobre 2015

Dopo la notizia che Ben Affleck vestirà i panni del nuovo Cavaliere oscuro sia in Batman v Superman: Dawn of Justice che in Suicide Squad, l'attore e regista è tornato dietro la macchina ancora una volta annunciando in queste ore l'inizio delle riprese di Live by Night. Ben Affleck ha condiviso via Twitter un'inquadratura che presenta due attori non identificati, un uomo anziano e un giovane ragazzo, che camminano lungo un sentiero di legno.

Live By Night segna la quarta regia di Ben Affleck, dopo Gone Baby Gone del 2007, The Town del 2010 e Argo del 2012 che ha vinto l'Oscar per il miglior film. Questo nuovo film segna anche la seconda volta che Affleck adatta un romanzo di Dennis Lehane, dopo Gone Baby Gone, con il regista che ha scritto anche la sceneggiatura.

Le riprese di Live by Night inizialmente erano previste nel 2013, ma sono state rinviate perché l'attore era impegnato sui set di L'amore bugiardo - Gone Girl della 20th Century Fox e di Batman v Superman: Dawn of Justice della Warner Bros.

Live by Night si basa il romanzo omonimo di Dennis Lehane e segue Joe Coughlin (Ben Affleck), il figlio di un capitano di polizia che viene trascinato nel mondo della criminalità organizzata. La storia è ambientata negli anni '20 durante il Proibizionismo. Zoe Saldana interpreta Graciella Suarez, che Joe incontra mentre è a Tampa per affari. Sienna Miller interpreta Emma, ​​che si innamora di Joe verso l'inizio della storia, mentre Elle Fanning interpreta Loretta Figgis, la figlia di uno sceriffo e aspirante attrice che si mette nei guai. Il cast di supporto include anche Chris Cooper e Chris Messina.

Warner Bros. aveva inizialmente fissato la data di uscita al 25 Dicembre 2015 poi posticipata a ottobre 2016 e ora lo studio ha in programma un'uscita per il 2017. Ben Affleck è anche produttore del film al fianco di Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran e Jennifer Todd. La durata delle riprese non è stata comunicata.

Ci sono state voci non confermate che la Warner Bros. sia rimasta così colpita dalla performance del Batman di Ben Affleck in Batman v Superman che lo studio avrebbe offerto all'attore un contratto per recitare e dirigere una nuova trilogia di film di Batman.





Live By Night: Ben Affleck torna a dirigere un film tratto da un libro di Dennis Lehane

Ben Affleck ha già deciso quale sarà il suo quarto film da regista: la trasposizione cinematografica di Live by Night, romanzo "proibizionista" di Dennis Lehane. Un ritorno per Affleck, che aveva esordito dietro la macchina da presa con Gone Baby Gone, tratto proprio da Lehane, sorprendendo tutti per le sue qualità. Il regista si è poi confermato con il successivo The Town, ed è in questi giorni ulteriormente acclamato per la sua terza fatica, Argo, in uscita a novembre nelle sale italiane.

Co-prodotto da Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way, Live by Night segna anche un ritorno per Ben Affleck a Boston, dove aveva girato il suo esordio, ovviamente, e dove aveva anche girato The Town, nel quartiere operaio di Charlestown. Questa la sinossi del libro:



Boston, 1926. Gli anni 20 sono in pieno tumulto. Gli alcolici corrono a fiumi, le pallottole volano, ed un uomo ha intenzione di lasciare il suo segno nel mondo. Il Proibizionismo ha dato il via ad un'infinita rete di distillerie clandestine, rivendita illegale di alcolici, gangster e poliziotti corrotti. Joe Coughlin, il figlio più giovane di un famoso capo della polizia, da molto tempo ha voltato le spalle alla sua rigida e buona educazione. Passando da un'infanzia da ladruncolo ad una carriera che lo vede tra i criminali più temibili della città, Joe si gode i profitti, i brividi, e la fama dell'essere un fuorilegge. Ma una vita dalla "parte sbagliata" ha un caro prezzo. In un periodo dove crudeli uomini ambiziosi, pieni di soldi, alcolici e pistole, si danno battaglia per il controllo, non ci si può fidare di nessuno - né della famiglia, né degli amici, né dei nemici e neppure degli amanti. Un solo destino sembra adatto per uomini come Joe: una morte prematura. Ma fino a quel giorno, lui e i suoi amici vogliono vivere la vita fino in fondo. Joe inizia un viaggio vertiginoso che lo porta ai vertici della criminalità organizzata, e questo lo porterà dalla Boston dell'età del jazz alla sensualità del quartiere latino di Tampa, fino alle strade roventi di Cuba. Live by Night è un affascinante racconto epico in cui si trovano amici fidati e criminali incalliti, trafficanti di rum e sensuali femme fatale, evangelisti e crudeli Klansmen, tutti in lotta per la sopravvivenza e per una porzione di Sogno Americano. Allo stesso tempo storia d'amore e affascinante racconto di vendetta, è un avvincente tour de force di tradimenti e redenzione, musica e omicidi, che riporta in vita un'epoca passata dove il peccato era un motivo per essere celebrati e il vizio una virtù nazionale.

Stiamo già fremendo. Affleck in questi giorni è comunque decisamente impegnato nella promozione di Argo, e non sarà semplice incominciare l'adattamento del romanzo: anche perché di mezzo ci sono gli Oscar 2013.

